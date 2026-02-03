Sahilde bir anda ortaya çıktı görenler kapış kapış topladı: Japonya'da servet bu

Mersin'i etkisi altına alan şiddetli sel ve olumsuz hava koşulları, deniz yaşamını da hareketlendirdi.

Güçlü dalgalar, halk arasında 'jilet midyesi' olarak bilinen kargı midyelerini sahil boyunca sürükledi.

KARGI MİDYELERİ FIRTINA SONRASI KIYIYA VURDU

Normalde kumluk ve sığ deniz tabanına dikey olarak gömülerek yaşayan bu yumuşakçalar, nadir görülen bir yoğunlukla kıyıya vurdu. İnce ve uzun yapılarıyla dikkat çeken canlılar, fırtınanın etkisiyle kum tabakasının yer değiştirmesi sonucu yüzeye çıkarak sürüklendi.

BÖLGE HALKI VE BALIKÇILAR TOPLAMAYA BAŞLADI

Sahildeki yoğunluğu gören bölge halkı ve balıkçılar, kargı midyelerini toplamak için kıyıya akın etti. Ticari değeri olan ve balık avında kaliteli bir yem olarak kullanılan bu midyeler, balıkçılar tarafından kovalar ve çuvallara doldurularak toplandı.

UZMANLARDAN HİJYEN UYARISI

Uzmanlar, özellikle Uzak Doğu ve Japon mutfağında tüketilen bu türün, fırtına sonrası kıyıdan toplanan örnekleri konusunda uyarıda bulundu. Çamurlu su ve diğer dış etkenlerle temas eden, kontrolsüz şekilde toplanan deniz canlılarının hijyen açısından risk oluşturabileceği belirtildi.