Sahilde bir anda ortaya çıktı görenler kapış kapış topladı: Japonya'da servet bu

Sahilde bir anda ortaya çıktı görenler kapış kapış topladı: Japonya'da servet bu
Yayınlanma:
Uzak Doğu mutfağında kilosu yüksek fiyatlarla alıcı bulan kargı midyeleri, Türkiye’de fırtına sonrası sahile vurdu. Kova ve çuvallarla sahile gelen vatandaşlar, yumuşakçaları topladı.

Mersin'i etkisi altına alan şiddetli sel ve olumsuz hava koşulları, deniz yaşamını da hareketlendirdi.

Güçlü dalgalar, halk arasında 'jilet midyesi' olarak bilinen kargı midyelerini sahil boyunca sürükledi.

KARGI MİDYELERİ FIRTINA SONRASI KIYIYA VURDU

Normalde kumluk ve sığ deniz tabanına dikey olarak gömülerek yaşayan bu yumuşakçalar, nadir görülen bir yoğunlukla kıyıya vurdu. İnce ve uzun yapılarıyla dikkat çeken canlılar, fırtınanın etkisiyle kum tabakasının yer değiştirmesi sonucu yüzeye çıkarak sürüklendi.

İzmir'de onlarca ton kaçak midye yakalandıİzmir'de onlarca ton kaçak midye yakalandı

BÖLGE HALKI VE BALIKÇILAR TOPLAMAYA BAŞLADI

Sahildeki yoğunluğu gören bölge halkı ve balıkçılar, kargı midyelerini toplamak için kıyıya akın etti. Ticari değeri olan ve balık avında kaliteli bir yem olarak kullanılan bu midyeler, balıkçılar tarafından kovalar ve çuvallara doldurularak toplandı.

UZMANLARDAN HİJYEN UYARISI

Uzmanlar, özellikle Uzak Doğu ve Japon mutfağında tüketilen bu türün, fırtına sonrası kıyıdan toplanan örnekleri konusunda uyarıda bulundu. Çamurlu su ve diğer dış etkenlerle temas eden, kontrolsüz şekilde toplanan deniz canlılarının hijyen açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Türkiye
Diploması İmamoğlu ile beraber iptal edilmişti: Sorbonne kararına CHP'den ilk tepki!
Diploması İmamoğlu ile beraber iptal edilmişti: Sorbonne kararına CHP'den ilk tepki!
Dün Gaziantep bugün Adıyaman: Deprem bölgesi çöküyor
Dün Gaziantep bugün Adıyaman: Deprem bölgesi çöküyor
Ankara'da binlerce kişi ücretsiz ulaşım kullanıyor
Ankara'da binlerce kişi ücretsiz ulaşım kullanıyor