Sağlık fiyatlandırmalarında yeni dönem

SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde köklü değişiklikler yaptı. BT ve MR fiyatlarından acil servis ücretlerine, radyolojik tedavi bedellerinden protez fiyatlarına kadar pek çok sağlık hizmetinin ücret ve uygulama kuralları yeniden belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun kararıyla, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) kapsamlı bir güncelleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, çok sayıda sağlık hizmetinin fiyatı ve uygulama şartları değişti.

BT VE MR FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Tebliğle, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) çekim ücretleri yeniden belirlendi. BT işlem bedelleri 450 lira ile 505 lira, MR bedelleri ise 673 lira ile 1.111 lira arasında değişecek. Aynı ay içinde aynı hastaya yapılan birden fazla işlemde, en yüksek bedelli işlem esas alınacak.

ACİL SERVİS ÜCRETLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Acil servislerdeki bazı işlemlerin fiyatları da tebliğle sabitlendi. Kritik hasta yatak ve takibi için 577 lira, FAST ultrasonografi için 297 lira, transkutan pacemaker uygulaması için ise 386 lira bedel belirlendi. Acil servis işlemlerinin kaç kez faturalanabileceğine dair sınırlamalar getirildi.

RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEDAVİ BEDELLERİ ARTTI

Radyolojik ve nükleer tıp alanındaki işlemlerde önemli artışlar yapıldı. Radyonüklid tedaviler kapsamındaki bazı uygulamaların bedelleri 184 bin liraya kadar çıktı. I-131 ile yapılan bazı nükleer tedavilerin bedelleri ise 2 bin 700 lira ile 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bu işlemler için uzman hekim raporu şartı aranacak.

GİRİŞİMSEL İŞLEM VE YOĞUN BAKIM FİYATLARI

Girişimsel işlemler, anjiyografi, endoskopi ve yoğun bakım hizmetlerine ilişkin işlem puanları ve fiyat listeleri de revize edildi. Bazı girişimsel tedavi bedellerinin 7 bin lira ile 15 bin lira bandında olduğu, bazı işlemlerin ise birlikte faturalandırılamayacağı belirtildi.

ORTEZ VE PROTEZ FİYATLARINA ZAM

Ortez, protez ve tıbbi malzeme listelerinde de önemli artışlar yapıldı. Alüminyum koltuk değneği 63 liraya, ayak bileği sabitleyici ortez 369 liraya, ayarlanabilir diz eklemi ortezi ise yaklaşık 1.500 liraya çıkarıldı. Bazı yürüme ortezleri ile kalça ve diz protez parçalarının fiyatları ise 7 bin lira ile 10 bin lira bandına yükseldi. Yapılan tüm düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

