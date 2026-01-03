İstanbul'da sağlık harcamaları zirveye oturdu

Yayınlanma:
İTO tarafından açıklanan yaşam maliyeti verilerine göre fiyatı en çok artan sağlık ürünleri oldu. Taze fasülye ise ikinci sırada yer aldı. İşte fiyatı en çok düşen ve artan ürünler...

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mega kentte Aralık ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. 336 üründen 186’sının fiyatının arttığı Aralık ayında, zam şampiyonu yüzde 51,95 ile "diğer sağlık ürünleri" (antiseptik ürünler) oldu.

Sağlık harcamalarındaki bu devasa artışın yanı sıra tencerede kaynayan sebzelerin fiyatı da dudak uçuklattı.

MUTFAKTAKİ YANGIN: FASULYE VE SALATALIK CEP YAKIYOR

2021/10/25/sebze.jpg

Aralık ayında mutfak enflasyonu, resmi verilerin çok üzerinde bir seyir izledi. Özellikle kış aylarında temel vitamin kaynağı olan sebzelerde %40’ı aşan artışlar kaydedildi. Halkın sofrasından eksik etmediği dana etindeki %10,81’lik ve çocuk bezindeki %9,30’luk artış, aile bütçelerindeki yangını daha da körükledi.

ARALIK 2025 ZAM ŞAMPİYONLARI

ÜrünArtış Oranı (%)
Antiseptik Sağlık Ürünleri%51,95
Taze Fasulye%46,57
Salatalık%40,17
Üzüm%25,52
Patlıcan%18,82
Dana Eti%10,81
Çocuk Bezi%9,30

DÜŞÜŞ 'HAVADA' KALDI: UÇAK BİLETİ UCUZLADI AMA...

2021/05/04/ucak-bileti-e1559722546727.jpeg

Aralık ayında fiyatı en çok azalan ürün yüzde 28,52 ile uçak bileti oldu. Ancak gıda ve sağlık masraflarını karşılamakta zorlanan milyonlarca ücretli çalışan ve emekli için uçak biletindeki bu düşüş, günlük yaşamda bir karşılık bulmadı. Mevsimsel etkilerle karnabahar, portakal ve pırasada yaşanan düşüşler ise diğer kalemlerdeki fahiş zamların gölgesinde kaldı.

ARALIK 2025 FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

Uçak Bileti: -%28,52

Karnabahar: -%24,94

Portakal: -%20,01

Limon: -%17,23

Şehirlerarası Otobüs Bileti: -%6,46

Benzin: -%4,61

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

