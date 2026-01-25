Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Murat Çalık'a ziyaret

Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Murat Çalık'a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, cezaevinde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Arıkan, "Bu ziyaret, hem insani hem de vicdani yükümlülüğümüzü yerine getirme ziyaretidir. Gecikmiş adaletin doğurduğu sıkıntıların daha geniş kitlelerce duyulması amacıyla buradayız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve ciddi sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Arıkan, tutukluluk sürecinin insani ve hukuki boyutlarına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

arikan.jpg

Murat Çalık için Trabzon'da adalet yürüyüşüMurat Çalık için Trabzon'da adalet yürüyüşü

"ZİYARETİMİZ KLASİK BİR GEÇMİŞ OLSUN DEĞİLDİR"

Büyük bir operasyon geçiren Çalık’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında zorlaştığını vurgulayan Arıkan, bu ziyaretin vicdani bir yükümlülük olduğunu belirtti. Çalık’ın Trabzon’dan gelen annesi ve ailesiyle de görüşen Arıkan, yaşanan mağduriyeti şu sözlerle ifade etti:

"Geçtiğimiz günlerde büyük bir operasyon geçirmişti. Hem geçirmiş olduğu operasyondan dolayı hem de halini hatırını sormak adına bu ziyareti gerçekleştirdik. Öncesinde kıymetli annesini ziyaret ettik. Trabzon’dan buraya gelmiş, günlerdir oğlunun yolunu bekleyen bir annenin ve ailenin yaşadığı sıkıntılara da yakından tanıklık ettik.

Bugün buraya yaptığımız ziyaret, klasik bir geçmiş olsun ziyareti değildir. Bu ziyaret, hem insani hem de vicdani yükümlülüğümüzü yerine getirme ziyaretidir. Gecikmiş adaletin doğurduğu sıkıntıların daha geniş kitlelerce duyulması amacıyla buradayız. Gelinen noktada tutukluluk, bir önlem olmaktan öte fiilî bir ceza uygulamasına dönüşmüş durumdadır. Geçmişte yapılan hataların bugüne taşınması sağlıklı bir yaklaşım değildir.

Bizim gayretimiz ve mücadelemiz, hukuksuzlukların sona erdiği bir Türkiye’yi inşa edebilmektir. Duamız, Murat Çalık’ın bir an önce sağlığına kavuşması, ailesinin de bu hasretinin sona ermesidir. Önümüzdeki dönemde adil bir Türkiye’yi, adil bir yargılama sistemini kurduğumuzda, bu tür ziyaretlerin ve bu tür hukuksuzlukların olmadığı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz."

mahmut-arikan.jpg

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

