Murat Çalık için Trabzon'da adalet yürüyüşü

Yaşam Hakkı Savunucuları Platformu, ciddi sağlık sorunlarına rağmen Buca Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için memleketi Trabzon Maçka’da adalet yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte, ameliyat sonrası tedavisi cezaevi koşullarında devam eden Çalık’ın tahliye edilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

"TALEBİMİZ BİR LÜTUF DEĞİL, HUKUKUN UYGULANMASIDIR"

Yürüyüşe katılarak kalabalığa seslenen CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Murat Çalık’ın durumunun insani ve hukuki bir mesele olduğunu vurguladı. Çalık’ı ameliyatı sonrasında ziyaret ettiğini belirten Suiçmez, şu ifadeleri kullandı:

"Murat Çalık Başkanımız tüm Türkiye'nin onurudur. Talebimiz bir lütuf değil, insan onuruna yaraşır bir yaşam ve hukukun eksiksiz uygulanmasıdır. Hukuk, insan onurunu korumak için vardır."

Trabzon’un Maçka ilçesinde düzenlenen yürüyüşte, Buca Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile diğer tutuklular için "Yaşam Hakkı" çağrısı yapıldı. Yürüyüşe CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez’in yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, tutuklu yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kalabalığa seslenen CHP’li Suiçmez, hukukun sadece kitaplarda kalan bir teori olmadığını, insan onurunu korumak için var olduğunu vurguladı. Suiçmez, Murat Çalık'ı ameliyat sonrası ziyaret ettiğini belirterek, sağlık sorunlarına rağmen Çalık’ın moralinin yerinde olduğunu ve onurlu duruşunu koruduğunu ifade etti.

Murat Çalık'ın ailesinden Rize'de adalet çığlığı: ölüme terk edilen bir evladımız var

"MİLYONLARIN KALBİ BİZİMLE ÇARPIYOR"

Konuşmasında dayanışma vurgusu yapan Sibel Suiçmez, şunları söyledi:

"Bugün burada fiilen kimlerin olduğu önemli değildir; bugün bizler maddi varlığımızla buradayız ama biliyoruz ki Türkiye'nin dört bir yanında 'insan olmak' için kalbi çarpan milyonlarca vatandaşımız da bizimledir. Murat Çalık Başkanım şu an Buca Cezaevi’ndedir. Diğer başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız farklı cezaevlerindedir. Ancak Murat Çalık Başkanım ve onunla birlikte tutuklu olan Maçkalı Tuncay Yılmaz ile Selim Mataracı da manen şu anda bizlerle birlikte, memleketleri Maçka’dadır."

"HUKUK, ÖZGÜR VE ONURLU BİR YAŞAM İÇİN VARDIR"

Hukukun uygulanması gerektiğinin altını çizen Suiçmez, sözlerine şöyle devam etti: