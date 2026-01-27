Rize’de kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Yayınlanma:
Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kamyonet ile kamyonun karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında can kaybı yaşandı. Karadeniz Sahil Yolu'nun Söğütlü Mahallesi mevkiinde, 26 yaşındaki Y.R. idaresindeki 53 AAD 152 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Arif Yılmaz kullandığı 53 ACF 287 plakalı kamyona arkadan çarptı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Şiddetli çarpışmanın ardından bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Y.R. ve araçtaki 25 yaşındaki Z.Y.E. ile 27 yaşındaki Alparslan Bayraktar yaralandı.

BİR YARALI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar arasında ağır durumda olan 27 yaşındaki Alparslan Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayraktar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi ise sürüyor.

Kaynak:AA

