Rize’de kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında can kaybı yaşandı. Karadeniz Sahil Yolu'nun Söğütlü Mahallesi mevkiinde, 26 yaşındaki Y.R. idaresindeki 53 AAD 152 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Arif Yılmaz kullandığı 53 ACF 287 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Burdur'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Şiddetli çarpışmanın ardından bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Y.R. ve araçtaki 25 yaşındaki Z.Y.E. ile 27 yaşındaki Alparslan Bayraktar yaralandı.

2 genci hayattan koparan kazada alkollü sürücü tutuklandı!

BİR YARALI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar arasında ağır durumda olan 27 yaşındaki Alparslan Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayraktar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi ise sürüyor.