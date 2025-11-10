Remzi Çayır'dan Melih Gökçek'e zehir zemberek sözler

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'dan 23 yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra istifa ettirilen Melih Gökçek'e tepki geldi.

Çayır, yayımladığı video ile Gökçek'e seslenerek kendisine hakarette bulunduğunu söylediği Gökçek'e zehir zemberek sözlerle yüklendi.

Çayır, Gökçek'in geçmiş dönemlerde Ankara'yı parselleyip sattığını, kendisine ve ailesine gelir elde ettiğini bu yolla zengin olduğunu söyledi.

Melih Gökçek'in gongcusu sahnelere geri döndü!

"SEN HER DÖNEMİN ADAMISIN"

Hayatı boyunca devlet ile iş yapmadığını belirten Çayır, "Adam dürüstse, dürüstsün derim. Adam kötüyse, kötüsün derim. Neye inanmışsak onu söyler, onu yaparız. Bunun bile sende bir karşılığı olamaz ki. Çünkü sen her dönemin, her iklimin adamısın. Senin için tek ölçü var: Kazanç, gelir ve para elde etmek, zenginleşmek. Bunu da Ankara’yı yönetirken elde ettin zaten. Senin oğullarının herhangi bir şirketi var mıydı? Yaptıkları hangi ticaretten kazanç elde etti de zenginleştiler. Bana o sözleri söylemen için sende mangal gibi yürek olması lazım. Aklını başına al." ifadelerini kullandı.

"LAF SÖYLEYECEK ÇAPTA MISIN?"

Çayır, şimdiye kadar devletin malına elini uzatmadığını belirterek, "Sen içinde büyüdün, her tarafın pislik kokuyor. Hal böyleyken, tutup benim gibi bir insana, başlattığım bu kutlu yürüyüşe, milletin yeniden dirilişine, Anka yürüyüşü’ne, bağımsızlık yürüyüşüne laf söyleyecek çapta mısın?" dedi.

"SENİ UYARIYORUM"

Çayır, kendisi hakkında laf etmeme konusunda kesin bir dille Gökek'i uyardığını belirterek, elinde bir şey varsa ortaya koymasını istedi ve "Ben neye inanıyorsam bunu yapıyorum. Feriştahınız gelsin. Hakaret etmeye gücün, haddin yok. Yapmaya devam edersen, seni perişan ederim; hukuk içinde. Ona göre aklını başına al ve otur oturduğun yerde. Biz bu milletin, bu ülkenin istikbaline adanmış yürekler, adanmış ömürleriz. Sen kimsin? Elde ettiğin makamdan zengin olmuş, elde ettiğin makamdan kendine sıfatlar edinmişsin. Bizim makamımız yok. Biz hiçbir makamda olmadık. Ama Allah’a şükür, tertemiz isimlerimiz, tertemiz yolumuz var." ifadelerini kaydetti.