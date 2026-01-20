Proje maliyeti 2,8’den 36 milyara çıktı: Rönesans’a yapılan artış emekliye layık görülmedi

Rönesans Holding tarafından inşa edilen Ankara Adalet Sarayı'nın maliyeti 5 yılda 2,8 milyar TL'den 36 milyar TL'ye yükselirken, aynı dönemde en düşük emekli maaşındaki artış 7 katla sınırlı kaldı. Holding, projeyi 2024'te bitirmeyi vadetmişti.

Ankara Adalet Sarayı'nın yapım maliyetinin son 5 yılda 13 kat artarak 36 milyar TL'ye çıkması dikkat çekti. Aynı dönemde en düşük emekli maaşının ise yalnızca 7 kat artırıldığı belirtildi.

MALİYET 13 KAT, EMEKLİ MAAŞI 7 KAT ARTTI

Sözcü'nün haberine göre Rönesans Holding tarafından inşa edilen Ankara Adalet Sarayı'nın maliyetinin 2021'de 2,8 milyar TL olarak hesaplandığı, ancak güncel rakamın 36 milyar TL'ye ulaştığı ifade edildi. Bu, maliyette 5 yılda 13 katlık bir artış anlamına geliyor. Aynı süreçte en düşük emekli aylığının 2.904 TL'den 20 bin TL'ye çıkarılarak 7 kat artırıldığı kaydedildi.

BİNA HALA TAMAMLANAMADI

2024'te bitmesi planlanan projenin bitiş tarihinin 2027'ye ertelendiği bildirildi. Maliyet artışlarının yıllar içinde nasıl gerçekleştiği ise şöyle özetlendi: 2022'de 3,8 milyar TL, 2023'te 13,2 milyar TL, 2024'te 29,7 milyar TL ve nihayet 2026 itibarıyla 36 milyar TL.

RÖNESANS HOLDİNG'İN DİĞER PROJELERİ

Projenin müteahhidi olan ve Erman Ilıcak'a ait olan Rönesans Holding'in, 2018'den bu yana 105 milyar TL'yi aşkın ihale aldığı belirtildi. Şirketin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Yargıtay Hizmet Binası, şehir hastaneleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni karargahı "Ayyıldız" gibi projeleri de üstlendiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

