Polislere hakaret edip 'bulabiliyorsanız bulun' demişti: 24 saat geçmeden yakalandı

Samsun’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile polis ve bekçilere hakaretler ederek, "Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni" diyen İ.K. (24) adlı kadın, yakalanarak gözaltına alındı. "Tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıkan İ.K., adliyeye sevk edildi.

Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre "Tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K. adlı kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile polis ve bekçilere hakaret etti.

samsun-polislere-hakaret.jpg

"BULABİLİYORSANIZ BULUN BENİ" DEDİ

Polis ekipleri, paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni" diyen kadının yakalanması için harekete geçti.

Kadının kaldığı adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla İ.K.'yi gözaltına aldı. İ.K.’nin gözaltına alınırken polislere "Başınız göğe erdi mi" deyip yine küfrettiği belirtildi.

polislere-hakaret-rden-kadin-gozaltina-alindi.jpg

19 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İfadesi için emniyete götürülen ve 19 suç kaydı bulunan İ.K.'nın Samsun Asliye Ceza İlamat Masası tarafından hakkında "Tehdit’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu" öğrenildi. Polis memurlarının da şüpheliden şikayetçi olduğu ifade edildi.

polislere-hakaret-eden-i-k.jpg

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

