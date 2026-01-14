Pazar yerinde operasyon! Müşteri beklerken polis geldi

Dolapdere’nin dar sokaklarında kurulan semt pazarında, günlük telaşın ve alışveriş seslerinin arasında sıradan bir pazarcı gibi görünen Necdet Ö., aslında tezgahının arkasında sadece sebze-meyve değil, ağır bir suç dosyasını da saklıyordu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin sessiz takibi, pazar yerinin kalabalığında son bulduğunda, tezgah başındaki satış işlemi yerini bir gözaltı prosedürüne bıraktı.

SUÇ DOSYASI VE PAZAR TEZGAHI ARASINDAKİ UÇURUM

Necdet Ö.’nün profili, sokaktaki esnaf kimliğiyle taban tabana zıt bir tablo çiziyordu. Emniyet kayıtlarına göre, hakkında kesinleşmiş 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyordu.

Suçlamaların niteliği, firarinin "sıradan" bir suçlu olmadığını gösteriyordu: "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit". Bu ağır suçlardan hüküm giyen Necdet Ö., 8 Şubat 2024 tarihinden bu yana firari statüsündeydi. Adalet sisteminin kendisini aradığı süre boyunca, o Beyoğlu’nun en işlek noktalarından birinde, kamusal alanın tam ortasında pazarcılık yaparak gizlenmeyi başarmıştı.

OPERASYON VE İNFAZ

Polis ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu yeri tespit edilen Necdet Ö., tezgahının başında, müşterilerine satış yaptığı sırada yakalandı. Operasyonun zamanlaması ve yeri, suçluların kalabalıklar içinde nasıl kamufle olabildiğine dair çarpıcı bir örnek sundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen hükümlü, buradaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. 27 yıl 6 aylık hapis cezasının infazı başlarken, Dolapdere pazarındaki o tezgah boş kaldı; ancak arkasında, denetim mekanizmalarının gölgesinde sürdürülen paralel yaşamlara dair bir soru işareti bıraktı.