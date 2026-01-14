12 ilde 15 ayrı suç! Firari şüpheli kaçarken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

154 suçtan 543 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

12 İLDE 15 AYRI SUÇ İŞLEMİŞ

Bu kapsamda 12 ilden 15 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik aranması bulunan S.Ö.’nün, Irak uyruklu bir kadının aracını kullandığını tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin aynı araçla belirli saatlerde kent merkezi ile Bahşılı ilçesi arasında geçiş yaptığını belirledi. Belirlenen güzergahtaki bazı noktalarda bekleyen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı durdurmak istedi.

ARAÇLA KOVALAMACA SONUCUNDA YAKALANDI

‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yaşanan takip sonucu Bahşılı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.