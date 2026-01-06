Partilere 2026'da 6,4 Milyar TL hazine yardımı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 bütçesiyle birlikte, siyasi partilerin kasasına girecek Hazine yardımları da netleşti. Son genel seçimlerde barajı aşarak parlamentoda temsil hakkı kazanan 5 partiye, oy oranları doğrultusunda milyarlarca liralık kaynak sağlanacak. Toplamda 6,4 milyar lirayı bulacak olan bu yardım pastasından en büyük payı ise Meclis'teki sandalye üstünlüğüyle yine AKP alacak.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'deki mevcut kanunlara göre siyasi partilere yapılan hazine yardımı, son yapılan milletvekili genel seçimlerinde aldıkları oy oranına göre belirleniyor. Yasaya göre barajı aşan partiler, her yıl merkezi yönetim bütçesinden düzenli olarak hazine yardımı alıyor. Bu tutar seçim olmayan yıllarda standart seviyede tutulurken, seçim yıllarında ise belirli katlarda artırılarak ödeniyor.

KİM NE KADAR ALACAK? İŞTE MİLYARLIK LİSTE

Partilerin 2023 genel seçiminde aldıkları oy oranlarına göre hesaplanan paylara dayandırılan 2026 yılı hazine yardımı tablosu şöyle şekillendi:

AKP: 2,5 milyar TL

2,5 milyar TL CHP: 1,5 milyar TL

1,5 milyar TL MHP: 600 milyon TL

600 milyon TL İYİ Parti: 550 milyon TL

550 milyon TL DEM Parti: 500 milyon TL

FATURA İKİYE KATLANABİLİR

Hazine'den çıkacak 6,4 milyar liralık bu devasa rakam, siyaset kulislerinde konuşulan "erken seçim" senaryosuyla birlikte daha büyük bir boyuta ulaşabilir. Mevzuata göre; 2026 yılında olası bir erken seçim kararı alınması durumunda, partilere yapılacak bu yardımların 2 katına kadar çıkabileceği öngörülüyor.