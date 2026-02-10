Parti değişince söyledikleri de değişti: Ataş'ın dedikleriyle Meclis performansı tutmadı

Parti değişince söyledikleri de değişti: Ataş'ın dedikleriyle Meclis performansı tutmadı
İYİ Parti’den iki dönem milletvekili seçildikten sonra AKP’ye geçen Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’ın son açıklamaları, parti değişimi öncesindeki söylemleri ve TBMM’deki performansıyla yeniden tartışma konusu oldu.

İYİ Parti’den iki dönem milletvekili seçilen, 30 Ekim 2024’te partisinden istifa ederek AKP’ye katılan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’ın saha çalışmaları ve kullandığı ifadeler, geçmişteki açıklamaları ve Meclis performansıyla birlikte gündeme geldi.

PARTİ DEĞİŞİNCE SÖYLEDİKLERİ DE DEĞİŞTİ

İYİ Parti’den iki dönem milletvekili seçilen ve 30 Ekim 2024’te partisinden istifa ederek AKP’ye geçen Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Sözcü'de yer alan habere göre Ataş, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Lafla değil, millete hizmet için yarışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Emekli astsubay olan Ataş, İYİ Parti’de görev yaptığı dönemde ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Ataş, o dönemde yaptığı açıklamalarda, “Partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çöktü. Bütün yetkiler tek adama verildi, liyakat yok, hukuk devleti ayaklar altında, tarihimizin en kötü günlerini yaşıyoruz. Sefa sürdüğünüz saraydan çıkıp milletin yanına gidin” sözlerini dile getirmişti.

DURSUN ATAŞ'IN DEDİKLERİYLE MECLİS PERFORMANSI TUTMADI

TBMM verilerine göre, Ataş İYİ Parti’de bulunduğu 17 aylık süreçte 26 kez TBMM kürsüsüne çıktı. Aynı dönemde 8 kanun teklifi ve 6 soru önergesi veren Ataş, AKP’ye geçişinin ardından geçen 15 ayda ise sadece 2 kez kürsü konuşması yaptı. Bu süreçte herhangi bir kanun teklifi ya da soru önergesi vermedi.

Ataş, İYİ Parti sıralarındayken yaptığı TBMM Genel Kurul konuşmalarında da “İktidarın hatalı politikaları yüzünden vatandaşımız açlık sınırı altında yaşam sürmek zorunda kaldı” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

