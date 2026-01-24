Park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücü koşarak kaçtı: O anlar kamerada

Karabük’te, 0.84 promil alkollü olduğu belirlenen M.E.B. (25) isimli erkek sürücü, alkollü şekilde araç kullanırken sokakta park halindeki araçlara çarptı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA DALDI

Dün saat 23.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi’nde meydana gelene olayda, M.E.B. isimli bir sürücü, 78 AAS 404 plakalı otomobiliyle sokak arasından ilerlediği sırada park halindeki otomobillere çarptı.

Aracıyla olay yerinden kaçan sürücü, direksiyon hakimiyetini bir kez daha kaybederek park halindeki başka bir araca çarptı.

ARAÇTAN İNİP KOŞARAK KAÇTI

Panikleyen erkek sürücü, aracından inip koşarak olay yerinden kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te alkollü araç kullanan sürücü, park halindeki otomobillere çarptıktan sonra aracından inip koşarak kaçtı

KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu M.E.B., kısa sürede yakalandı. Ekiplerin yaptığı kontrol sonucu sürücünün 0.84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.