Park halindeki araçlar alev alev yandı!

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Fikret Sokak’ta meydana geldi. Park halinde bulunan bir otomobilde henüz bilinmeden bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta park halinde bulunan cipe sıçradı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Yangın nedeniyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.