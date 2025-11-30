Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetiyle Türkiye'ye yaptı.

Papa 14. Leo, 4 günlük gezisi kapsamında Ankara, İstanbul ve Bursa'nın İznik ilçesine yaptığı ziyaretlerin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

Papa'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.

Papa ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 14.55'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

PAPA TÜRKİYE'DE NERELERİ ZİYARET ETTİ?

28 Ekim günü kendisine tahsis edilen özel uçak ile Roma'dan havalan Papa, aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanına indi.

Papa, uçaktan indikten sonra ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalyan Papa, ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Saray'a geçti.

Papa 14. Leo Türkiye'de: İşte dakika dakika yaşananlar

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşen Papa, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelen Papa, ardından helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine geçmiş ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılmıştı.

İznik'te tarihi anlar: 1700 yıllık ayine Papa 14. Leo da katıldı

Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunan Papa 14. Leo, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseler ve Hristiyan toplulukların liderleriyle toplantı gerçekleştirmişti.

Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşerek ortak bildiri imzalamıştı.

Papa 14. Leo Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti

Volkswagen Arena'da ayin düzenleyen Papa 14. Leo, Ermeni Apostolik Katedraline dua ziyareti yapmıştı.