Palet fabrikasında yangın!

Yangın saat 18.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasında çıktı. Alevleri gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

GÜVERCİNLER ÇALIŞANLAR TARAFINDAN KURTARILDI

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, yanan palet fabrikasında beslenilen güvercinler, çalışanlar tarafından kümesten çıkarılarak kurtarıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.