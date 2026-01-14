İşçi konteynerlerinde yangın paniği!

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Haşımaşlı Köyü’nde yer alan şantiye alanında, saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, işçi şantiyelerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa bir süre içinde büyüyen alevler, birden fazla konteynere sıçradı.

KONTEYNERLERİ AYIRDILAR!

Yangını fark eden işçiler, bitişik konteynerleri iş makineleri yardımıyla ayırarak alevlerin ilerlemesini engellemeye çalıştı. İşçilerin yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI!

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan kimse olmazken konteynerlerde hasar meydana geldi.

Beyoğlu'nda tarihi bina yola devrildi: Faciadan şans eseri dönüldü

Kullanılamaz hale gelen konteynerler havadan görüntülenirken yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.