İşçi konteynerlerinde yangın paniği!

İşçi konteynerlerinde yangın paniği!
Yayınlanma:
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. İşçilerin, yangının yayılmasını önlemek amacıyla, iş makineleriyle konteynerlerini ayırmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Haşımaşlı Köyü’nde yer alan şantiye alanında, saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, işçi şantiyelerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa bir süre içinde büyüyen alevler, birden fazla konteynere sıçradı.

KONTEYNERLERİ AYIRDILAR!

Yangını fark eden işçiler, bitişik konteynerleri iş makineleri yardımıyla ayırarak alevlerin ilerlemesini engellemeye çalıştı. İşçilerin yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

istanbul-arnavutkoyde-isci-konteynerle-1114713-330861.jpg

İTFAİYE ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI!

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan kimse olmazken konteynerlerde hasar meydana geldi.

Beyoğlu'nda tarihi bina yola devrildi: Faciadan şans eseri dönüldüBeyoğlu'nda tarihi bina yola devrildi: Faciadan şans eseri dönüldü

Kullanılamaz hale gelen konteynerler havadan görüntülenirken yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak:DHA

Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Türkiye
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar fırtınası uyarısı!
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar fırtınası uyarısı!
Pazar yerinde operasyon! Müşteri beklerken polis geldi
Pazar yerinde operasyon! Müşteri beklerken polis geldi