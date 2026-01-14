Beykoz'da gecekondu yangını: Alevler kısa sürede yayıldı
İstanbul'un Beykoz ilçesinde kömürlükten yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek gecekonduya sıçradı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Beykoz'da Çavuşbaşı Mahallesi'nde bulunan bir gecekondunun kömürlüğünde yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen alevler, yayılarak gecekonduya sıçradı.
KÖMÜRLÜKTEN YÜKSELEN ALEVLER GECEKONDUYA SIÇRADI
Saat 14.45 sıralarında bölgeden alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
ÖLÜ VEYA YARALI YOK
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Hasarın oluştuğu gecekondu da, çıkan yangının sebebini araştırmak için inceleme başlatıldı.
