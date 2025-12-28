Özel İHA krizini anlattı: İki saat izlediler! Erdoğan'dan talimat gelmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'nden Sertaç Eş ve Sarp Sağkal’ın sorularını yanıtlayarak gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle savunma zafiyeti tartışmaları ve yargı bağımsızlığı konularında iktidara sert yüklenen Özel, İHA olayının detaylarını ve perde arkasındaki "talimat" krizini anlattı.

"ERDOĞAN'DAN 2 SAAT TALİMAT GELMEDİ"

Cumhuriyet'e konuşan Özgür Özel, Ankara sınırına kadar geldikten sonra düşürülen İHA’ya ilişkin, vur emrinin geciktiğini belirterek süreci şöyle anlattı:

"Bu İHA’lara karşı özel bir hava savunma sistemine ihtiyaç olduğu söyleniyor. Bizim aldığımız bilgiler var. Bu Ankara’ya kadar gelen İHA, karaya 50 kilometre kala İspanya’daki NATO üssü tarafından Türkiye’deki NATO radarları üzerinden tespit ediliyor. İspanya’daki NATO komutanlığı, Konya’dan ve Eskişehir’den F-16 kaldırıyor. İHA’nın yanına ulaştıklarında, İHA kara hudutlarımıza yeni gelmiş oluyor. Oradan itibaren İHA 2 saat 5 dakika seyir halinde kalıyor. Türk hava sahasına girdiğinde F-16’lar değişmiyor ama İspanya’daki NATO komutanı, uçağın kontrolünü Türk komuta merkezine devrediyor. Bunlar iki saat boyunca İHA’yı takip ediyor. Bu F-16’ların havada yakıtı bitiyor. İncirlik’ten yeni iki tane F-16 kalkıyor. Bunlar nihayet İHA’yı düşürüyor."

İHA’nın düşürülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan iki saat boyunca talimat gelmediğini belirten Özel, iddiasını şu sözlerle sürdürdü:

"Esas sorun iki saat boyunca İHA’nın düşürülmemesi. Çünkü geçen sefer Rusya’dan gelen uçağı Erdoğan “Ben düşürdüm” deyip, sonra düşürdüğümüz uçak yüzünden 34 askerimizin şehit olması ve kapıda kalmamız birilerini Rus İHA’sını düşürmek için 2 saat 5 dakika düşünür hale getirmiş. Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da. Erdoğan’dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Değilse söylesinler. Daha denizin üstünde İHA’yı düşürme imkanımız vardı. Hava kuvvetlerimizin yetersizliğinden değil, İHA’nın menşeinden düşürülemedi."

YARGIYA "İTİBAR SUİKASTI" ELEŞTİRİSİ

Uyuşturucu ve bahis operasyonları diye başlayan sürecin bir itibarsızlaştırmaya dönmeye başladığı ve insanların özel mesajlarının paylaşıldığı yönündeki soru üzerine Özel, bu olayın iki boyutu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir tanesi; İBB soruşturmasındaki haklı itirazımızı görünmez kılma amacı. 'Bak futbolcuların, kulüp başkanlarının, AKP’ye yakın isimlerin de üzerine gidiliyor. Bu CHP’ye özel bir operasyon değil' diyerek yaptıkları siyasi operasyonları hukuki gibi göstermeye çalışıyorlar. Bir diğer boyut da; toplumun bir kesimi üzerinden bir itibarsızlaştırma var. Mesela İBB soruşturmasında da gizlilik var. Sen gidiyorsun, telefonunun şifresini veriyorsun. Sonra sabah bir kalkıyorsun o telefondaki konuşmalar gazetelere çıkmış. Şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kendisine emanet gizli soruşturmaları kişileri toplum önünde zorda bırakmak üzere, genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde kullanıyor."

"BAŞSAVCILIK İDDİA İLE İNFAZI AYNI ANDA GERÇEKLEŞTİREN BİR REJİM MUHAFIZI GİBİ"

Gözaltı süreçlerindeki hukuksuzluğa dikkat çeken Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı çok sert sözlerle eleştirdi:

"Şimdi de 20 sanatçıyı alırken sanki uyuşturucu baronu alır gibi gözaltına alıyorlar. Bu görüntüler 15 gün boyunca dönüyor. Sonuçta sadece üçünden uyuşturucu çıkıyor, kalanlarına 'pardon' diyorlar. Bu 17 kişinin itibarını düşünmeniz gerekir. Bu insanlara büyük bir haksızlık. Lekelenmeme hakkı diye bir şey var. Daha önce olmayacak şekilde, savcı eliyle insanlar lekeleniyor. Olacak iş değil. Muhalif kimliği olan ya da iktidarın artık arayı bozmayı karar verdiği insanlara acımasızca itibar suikasti yapılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddia ile infazı aynı anda gerçekleştiren bir rejim muhafızı gibi. Cumhuriyetin muhafızı olmaktan çıkmış, Saray muhafızı olmuş. Kim Erdoğan’ın iktidarının devamı için beklediği eforu sarf etmiyorsa onun hedefinde. Anayasadan değil, Erdoğan’ın 'bana yasalarından' yetki alıyorlar."

"BARONU BİLİYORSUN AMA DOKUNAMIYORSUN"

"Bu tutum uyuşturucuyla mücadeleyi de etkilemiyor mu?" sorusuna yanıt veren Özel, baronlara dokunulmadığını vurguladı:

"Uyuşturucu meselesinde en şanslı, rahat olanlar gerçekten suç işleyenler, baronlar. Bu meselenin ulus ötesi bir suç olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye’nin transit ülke olduğu biliniyor. Bizim limanlarımızda zaman zaman uyuşturucular ele geçiriliyor. Gemi belli, gönderen belli, bu malın Türkiye’deki muhatabı kim, hiç ortaya çıkmadı. Bir baron var. Baronun bir mankenle, ses sanatçısıyla ya da sokaktaki torbacıyla muhatap olması mümkün mü? O barona operasyon yapan yok. Senin ana dağıtıcıyla derdin yoksa uyuşturucuyla derdin yok demektir. Bir algı operasyonu derdin var demektir. Ya da baronu biliyorsun ama dokunamıyorsun demektir."

"MİLLİ PİYANGO SİTESİ KUMARHANE GİBİ"

Bahis konusunda iktidarın çelişkilerine değinen Özel, Milli Piyango'nun özelleştirilmesi sonrası gelinen noktayı "kumarhane" olarak nitelendirdi:

"Bu ülkeye Müslümanlık öğreten birileri var. İlk geldiklerinde Milli Piyango özelleştirilirken 'Devlet kumar oynatmaz' dediler. Şimdi Milli Piyango’yu özelleştirdiler. Bugün Türkiye’de kumarhaneler kapatıldı. Ama Milli Piyango sitesi sana kumarhane gibi… Kumarhane açık olsa, giden kol çekiyor ya; şu an resmi olarak Milli Piyango’nun sitesinde kol çekme var. Sanal bilye, misket yarışı var. Normalde 9 günde bir bilet alınırdı, şimdi beş dakikada bir bahis var. Spor müsabakaları dışında 128 bahis oyunu var. Buraya elini veren kolunu kaptırıyor. İşin kötüsü telefonunun çerez ayarları yüzünden tüm bahis siteleri peşine düşüyor. SMS geliyor, mail geliyor, 'Gel bizde kumara başla' diyor."

"SORUNUN KÖKÜNDE YOKSULLUK VE UMUTSUZLUK VAR"

Özel, bahis bağımlılığının altındaki ekonomik nedenleri ise şöyle sıraladı:

"Milli Piyango özelleştikten sonra kimse güvenmez hale geldi ve sanal bahise güvenir oldu. Yeşil Ay diyor ki 40 milyon kişi en az bir kere bahis oynamış, 7 milyon kişi bağımlı olmuş. Çünkü Almanya’da bir işçi 15 ayda bir araba alıyor asgari ücretle. Türkiye’de bu 99 ay sürüyor. Miras kalmadan ya da piyango çıkmadan ev, araba almak mümkün değil. İşte burada insanlar çaresizlikten kumara yöneliyor. Bir diğer boyut da kapatılamayan borçlar. Bahis oynayıp kurtulmak isteyen pek çok kişi perişan oluyor. Sorunun kökünde yoksulluk ve umutsuzluk var."

"ERDOĞAN AÇLIKLA TERBİYE EDİYOR"

Asgari ücret ve emeklilerin durumuyla ilgili soruya yanıt veren Özel, iktidarın ekonomi politikasını "nüfus kontrolü"ne benzetti:

"Türkiye’de iki büyük sorun var. Birisi asgari ücretin temel ücret olması. Asgari ücretli son üç yılda inanılmaz ezildi. En düşük emekli maaşı da 19 bin 800 lira civarında olacak. Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Şu an devlet emekliye 'Ben sana bakamam, başının çaresine bak' diyor. Ulus’taki oteldeki emeklilerin hali korkunç. Bakan da 'Kendi tercihleri' diyor. Dünyada en acımasız nüfus kontrol uygulamasını Erdoğan yapıyor. Açlıkla terbiye ediyor. 'Çocuk sahibi olma, bakamazsın' diyor."

SÜREÇ VE AİHM'İN İMAMOĞLU KARARI

Çözüm sürecinde komisyonun geldiği durumu da değerlendiren Özel, CHP'nin duruşunu netleştirdi:

"Komisyonda ortak metin çalışılacak. CHP’nin hattının çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Biz demokratikleşme üzerinden bakıyoruz. Sorunun çözülmesi için gerekli adımlar varsa bunlar için de Adalet Bakanlığı’nın öneride bulunmasını istiyoruz. Bütün veriler elinde olan Adalet Bakanlığı bir şey söylemeden bu nasıl olacak? Ya bakanlık ya Erdoğan’ın partisi bir şey söyleyecek. Erdoğan’ın partisi bir şey söylemiyor. Devletin, genelkurmayın, Adalet Bakanlığı’nın inisiyatif almasıyla çıkarılması gereken özel düzenlemeler varsa, onlara katkı vereceğiz. Biz ilk durduğumuz yerdeyiz. Olduğumuz değil, olmadığımız komisyondan korksunlar. CHP’ye bu süreçte çok haksız eleştiriler de yapıldı. Biz en yüksek toleransla karşıladık. Zaman CHP’yi haklı çıkartıyor. Hem masadayız hem de kimsenin peşinde değiliz. Kendi değerlerimizle doğru yerde durmaya devam edeceğiz."

Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna dair başvuruyu öncelik inceleme listesine almasını yorumlayan Özel, "Önemli bir gelişme. Önümüzdeki süreçte Türkiye’de AİHM kararlarının uygulanması çok konuşulacak. AİHM’den çıkabilecek bir hak ihlali kararı son derece kıymetli olacak. Bu kararı önemsiyorum" dedi.