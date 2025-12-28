CHP Lideri Özel'den baron çıkışı: Biliyorsun ama dokunamıyorsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin gündemindeki uyuşturucu ve bahis operasyonlarına ilişkin Cumhuriyet'e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sürecin "itibarsızlaştırma" aracına dönüştürüldüğünü öne süren Özel; gizlilik kararı olan dosyalardan sızdırılan yazışmalardan, günlerce yayınlanan gözaltı görüntülerine kadar yaşananlara "lekelenmeme hakkı" üzerinden tepki gösterdi. Özel, uyuşturucuyla mücadelede "baronlara dokunulmadığını", bahis düzeninin ise "yoksulluk ve umutsuzlukla" büyütüldüğünü dile getirdi.

"SİYASİ OPERASYONLARI HUKUKİ GİBİ GÖSTERİYORLAR"

Soruşturmaların yürütülüş biçimini eleştiren CHP lideri, "uyuşturucu ve bahis operasyonları" başlığıyla yürütülen sürecin bir süre sonra "itibarsızlaştırmaya" dönüştüğünü savundu. Bu tabloda iki boyut bulunduğunu belirten Özel, iktidarın stratejisine yönelik şu iddialarda bulundu:

"Bak futbolcuların, kulüp başkanlarının, AKP'ye yakın isimlerin de üzerine gidiliyor. Bu CHP'ye özel bir operasyon değil diyerek yaptıkları siyasi operasyonları hukuki gibi göstermeye çalışıyorlar."

Özel, bu yöntemle toplumun belirli bir kesimi üzerinden "itibar suikastı" yapıldığını dile getirdi.

"TELEFON ŞİFRESİNİ VEREN GAZETEDE KENDİNİ GÖRÜYOR"

Özgür Özel, dosyalarda gizlilik kararı bulunmasına karşın kişilerin özel yazışmalarının kamuoyuna yansıtılmasına dikkat çekti. Vatandaşın soruşturma kapsamında verdiği bilgilerin sızdırıldığını belirten Özel, "Sen gidiyorsun, telefonunun şifresini veriyorsun. Sonra sabah bir kalkıyorsun o telefondaki konuşmalar gazetelere çıkmış" ifadelerini kullandı.

Özel, eleştirilerinin odağına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı alarak, savcılığın "kendisine emanet gizli soruşturmaları kişileri toplum önünde zorda bırakmak üzere" kullandığını öne sürdü. Gözaltı süreçlerindeki uygulamaları da eleştiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de 20 sanatçıyı alırken sanki uyuşturucu baronu alır gibi gözaltına alıyorlar. Bu görüntüler 15 gün boyunca dönüyor. Sonuçta sadece üçünden uyuşturucu çıkıyor, kalanlarına ‘pardon' diyorlar. Bu 17 kişinin itibarını düşünmeniz gerekir. Lekelenmeme hakkı diye bir şey var. Daha önce olmayacak şekilde, savcı eliyle insanlar lekeleniyor."

"BARONLARA OPERASYON YAPAN YOK"

Uyuşturucuyla mücadelenin ulusötesi bir suç alanı olduğunu vurgulayan Özel, Türkiye'nin "transit ülke" olduğuna ilişkin değerlendirmeleri hatırlatarak limanlarda ele geçirilen sevkiyatlarda "muhatap" sorusunun yanıtsız kaldığını savundu. Özel, "Gemi belli, gönderen belli, bu malın Türkiye'deki muhatabı kim, hiç ortaya çıkmadı" dedi.

Büyük suç örgütleri yerine vitrin operasyonları yapıldığını ima eden Özel, "Bir baron var. Baronun bir mankenle, ses sanatçısıyla ya da sokaktaki torbacıyla muhatap olması mümkün mü? O barona operasyon yapan yok" dedi.

Özel, uyuşturucuyla mücadeledeki zafiyet iddialarını şu sözlerle sürdürdü:

"Senin ana dağıtıcıyla derdin yoksa uyuşturucuyla derdin yok demektir. Bir algı operasyonu derdin var demektir. Ya da baronu biliyorsun ama dokunamıyorsun demektir."

"MİLLİ PİYANGO SİTESİ KUMARHANE GİBİ İŞLİYOR"

Bahis ve kumar konusunda iktidarın söylemiyle uygulamaları arasında çelişki olduğunu savunan Özel, Millî Piyango'nun özelleştirilmesini hatırlatarak kurumun internet sitesinin "kumarhane gibi" işlediğini öne sürdü. Özel, sistemin işleyişini şöyle anlattı:

"Kumarhane açık olsa, giden kol çekiyor ya; şu an resmi olarak Milli Piyango'nun sitesinde kol çekme var. Sanal bilye, misket yarışı var. Normalde 9 günde bir bilet alınırdı, şimdi beş dakikada bir bahis var. Spor müsabakaları dışında 128 bahis oyunu var. Buraya elini veren kolunu kaptırıyor."

Vatandaşların telefon çerezleri yüzünden bahis sitelerinin hedefi haline geldiğini belirten Özel, sorunun temelinde ekonomik nedenler yattığını vurguladı. Özel, "Miras kalmadan ya da piyango çıkmadan ev, araba almak mümkün değil. İşte burada insanlar çaresizlikten kumara yöneliyor. Sorunun kökünde yoksulluk ve umutsuzluk var" değerlendirmesinde bulundu.