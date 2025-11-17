Otomobiller çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hocaahmet Yesevi Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. F.O. idaresindeki otomobil ile F.D'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
YARALILAR VAR
Kazada araç sürücüleri ile her iki araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:DHA