Otomobiller çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hocaahmet Yesevi Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. F.O. idaresindeki otomobil ile F.D'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

kaza-44.jpg

YARALILAR VAR

Kazada araç sürücüleri ile her iki araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kaza-43.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

