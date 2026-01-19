Otomobil refüje çarptı: Yaralılar var

Yayınlanma:
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre, kaza saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesi Erciyes Dağı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil refüje çarptı.

otomobil-26.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulup, yol kenarındaki kaldırama çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

otomobil-28.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kar ve tipi kazaya neden oldu: TIR devrildiKar ve tipi kazaya neden oldu: TIR devrildi

Yaralılardan birinin çocuk olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak:DHA

İstanbul'da iş çıkışı trafik nasıl? İşte son durum...
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Türkiye
Kapıkule'de bir TIR'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de bir TIR'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
CHP'li Adıgüzel’den 'vahşet' tepkisi: Vatandaşlar hayvanları kurtardı!
CHP'li Adıgüzel’den 'vahşet' tepkisi: Vatandaşlar hayvanları kurtardı!