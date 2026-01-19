Otomobil refüje çarptı: Yaralılar var

Elde edilen bilgilere göre, kaza saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesi Erciyes Dağı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil refüje çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulup, yol kenarındaki kaldırama çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan birinin çocuk olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.