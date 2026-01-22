Ordu'da feci kaza! Ölen genç kadının hikayesi yürek dağladı

Ordu'da feci kaza! Ölen genç kadının hikayesi yürek dağladı
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 29 yaşındaki Mina Aydın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın, hemşirelik yüksekokulundan yeni mezun olduğu ve atama beklediği öğrenilirken, düğün hazırlığı içerisinde olduğu ortaya çıktı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Ordu'nun Perşembe ilçesi Dereiçi Mahallesi’nde meydana geldi. Çağrı Halifeoğlu (39) yönetimindeki 52 AGF 090 plakalı otomobil ile şerit ihlali yaptığı öne sürülen Mina Aydın (29) yönetimindeki 52 DG 470 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri Mina Aydın ve Çağrı Halifeoğlu ile yanlarındaki Çiğdem (38), Asel (1) ve Aras Halifeoğlu (7) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

OKULUNU YENİ BİTİRMİŞ, ATAMA BEKLİORDU: GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Mina Aydın (29), kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Mina Aydın’ın, hemşirelik yüksekokulundan yeni mezun olduğu, atama beklediği ve bir ay sonra düğünü olacağı öğrenildi.

Aydın’ın cenazesi Efirli Mahallesi Hekim Sokağı Camisi’nde yarın kılınacak öğle namazının ardından aile mezarlığında defnedilecek.

Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü Çağrı H. (39) ile yanlarındaki Çiğdem H. (38), Asel H. (1) ve Aras H.'nin (7) tedavileri devam ediyor.

Kazada yaralanan Çiğdem Halifeoğlu’nun da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

