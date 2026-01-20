Onlarca mağdur şikayet etmişti: O kuyumcu tutuklandı

Çanakkale'de, kendilerine yatırılan altın ve paraları iade etmeyen bir kuyumcu, art arda gelen şikayetler sonucu tutuklandı. Kuyumcu H.T., "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla cezaevine gönderildi.

YENİ ŞİKAYETLERLE SORUŞTURMA GENİŞLEDİ

Daha önce bir mağdurun şikâyeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan kuyumcu H.T. ve oğlu M.T. hakkında, 29 kişinin daha benzer iddialarla suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma genişletildi. Şüpheliler ve aynı işyerinde çalışan yeğenleri F.G., ifade vermek için İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

29 KİŞİ MAĞDUR OLDU

Kentte yaşayan 29 kişi, altın almak veya bozdurmak amacıyla kuyumcu H.T., oğlu M.T. ve yeğenleri F.G.'ye teslim ettikleri yüksek miktardaki altın ve nakit paraların karşılığını alamadıklarını iddia etti. Bu kişilerin 13 Ocak'ta yaptığı toplu suç duyurusu, soruşturmanın boyutunu değiştirdi.

KUYUMCU TUTUKLANDI

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kuyumcu H.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlu M.T. ve yeğen F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin geçen yıl 31 Aralık'ta da bir mağdurun şikâyeti üzerine gözaltına alındığı, ancak serbest kaldıkları öğrenildi.