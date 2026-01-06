Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştı! Esnaf müdahale etti
İstanbul Pendik'te kimliği belirsiz bir kişi elindeki oyuncak silahla kuyumcuyu soyamaya kalkıştı. Durumu farkeden işyer sahibi ile şüpheli arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.
İstanbul'un Pendik ilçesinde oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan kimliği belirsiz bir kişi, iş yeri sahibi tarafından engellendi.
PENDİK'TE BAŞARISIZ SOYGUN GİRİŞİMİ
2 Aralık günü Kaynarca Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giren şüpheli, belinden çıkardığı silahı iş yeri sahibine doğrultarak elindeki çantaya iş yerinde bulunan ziynet eşyalarını doldurmasını istedi. Olayın ardından kuyumcu ile şüpheli arasında çıkan arbede iş yerinin dışına çıktı.
OYUNCAK SİLAHLI ŞÜPHELİ KAÇTI
Kısa sürede büyüyen kavgaya dışarıdaki esnafta dahil oldu. Olay sırasında şüphelinin elinden yere düşen silahın oyuncak olduğu anlaşıldı.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kavga sırasında kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak:DHA