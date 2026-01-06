Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştı! Esnaf müdahale etti

Yayınlanma:
İstanbul Pendik'te kimliği belirsiz bir kişi elindeki oyuncak silahla kuyumcuyu soyamaya kalkıştı. Durumu farkeden işyer sahibi ile şüpheli arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan kimliği belirsiz bir kişi, iş yeri sahibi tarafından engellendi.

PENDİK'TE BAŞARISIZ SOYGUN GİRİŞİMİ

2 Aralık günü Kaynarca Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giren şüpheli, belinden çıkardığı silahı iş yeri sahibine doğrultarak elindeki çantaya iş yerinde bulunan ziynet eşyalarını doldurmasını istedi. Olayın ardından kuyumcu ile şüpheli arasında çıkan arbede iş yerinin dışına çıktı.

istanbul-pendikte-oyuncak-silahla-kuy-1100959-326834.jpg

Hatay'da kuyumcu soygunu kamerada: 3 kilo altını 3 dakikada çaldılarHatay'da kuyumcu soygunu kamerada: 3 kilo altını 3 dakikada çaldılar

OYUNCAK SİLAHLI ŞÜPHELİ KAÇTI

Kısa sürede büyüyen kavgaya dışarıdaki esnafta dahil oldu. Olay sırasında şüphelinin elinden yere düşen silahın oyuncak olduğu anlaşıldı.

istanbul-pendikte-oyuncak-silahla-kuy-1100960-326834.jpg

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kavga sırasında kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
Türkiye
Fırtına nedeniyle karaya oturmuştu: Yük gemisi günler süren çalışmayla kurtarıldı
Fırtına nedeniyle karaya oturmuştu: Yük gemisi günler süren çalışmayla kurtarıldı
Ünlülerin uyuşturucu test sonucu açıklandı
Ünlülerin uyuşturucu test sonucu açıklandı
Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucuyu ilk Veyis Ateş vermiş
Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucuyu ilk Veyis Ateş vermiş