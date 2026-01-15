Kuyumcuda milyonluk soygun!

Bahçelievler'de Mahmutbey Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya giren maskeli bir kişi, silahla iş yeri sahibini tehdit ettikten sonra, yanında getirdiği çantaya altınları doldurmasını istedi. Altınları alan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

3 MİLYON LİRALIK ALTINLA KAÇTI

İş yeri sahibi sakin olmasını söyleyerek, şüphelinin verdiği çantaya altınları yerleştirdi. İçinde yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın bulunan çantayı alan şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Bu sırada kuyumcunun iş yerinin güvenlik sistemindeki alarm butonuna basması üzerine, kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SOYGUN ANI İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, silahlı ve maskeli soyguncunun iş yerine girmesi, kuyumcuya silah doğrultması, ardından bunu gören kadın müşterinin korkarak kenara çekilmesi ve iş yeri sahibinin şüphelinin verdiği çantaya altınları koyması yer aldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

