Nefes darlığı diye gitti milyonda bir görülen hastalık çıktı

Kahramanmaraş’ta 22 yaşındaki iki çocuk annesi Seher Danabaş, nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetlerle Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci tarafından yapılan muayene ve tetkiklerin sonucunda Danabaş’ın kalbinde biri 4 santimetre genişliğinde 2 delik olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Danabaş'ın kalbindeki delikler kapatıldı.

Hastalıktan kırılan acile koştu

TEMİZ VE KİRLİ KANIN KARIŞTIĞI BELİRLENDİ

Yoğun bakıma alınan Seher Danabaş’ın ameliyatının ardından yapılan tetkiklerde kandaki oksijen değerinin ameliyat öncesinin altında olduğu belirtildi. Yapılan tetkikler sonucunda Seher Danabaş’ın kalbinin sağ tarafının da sorunlu çalıştığı tespit edildi.

Danabaş’ın kalbindeki toplardamarların taşıdığı kirli kanın sağ tarafa dökülmesi gerekirken sol tarafa dökülerek temiz ve kirli kanın karıştığı belirlendi. Bunun üzerine hasta tekrar ameliyat edildi. Başarılı geçen açık kalp ameliyatıyla kalbin sol tarafına dökülen kirli kanın sağ tarafa dökülmesi sağlandı. Ameliyat sonrası Seher Danabaş’ın tüm değerleri normale döndü.

"MİLYONDA BİR GÖRÜLEN NADİR BİR DURUM"

Doç. Dr. Mehmet Kirişci, Seher Danabaş’ın kalbindeki sorunun tıp literatüründe nadir rastlanan bir vaka olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Seher Hanımı biz kalbinde iki tane delik olma sebebiyle nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetleri olmasından dolayı ameliyat yaptık. Kalp ameliyatını kapalı yöntemle yaptık ve iki deliğini de kapattık.

Kalp deliğini kapattıktan sonraki dönemde bu hastamızdaki kan oksijen değerlerinin düşük olmuş olması ve kalbin sağ tarafının çalışmasıyla ilgili bozukluk olduğunu görmemizden dolayı tekrar değerlendirip filmlerini çektiğimizde kalbin göğüs kafesinin alt tarafındaki olan toplardamarların sağ tarafa olması gerekirken sol tarafa döküldüğünü ve dolayısıyla kirli kanın temiz kanla karışması durumunun olduğunu fark ettik.

Bu literatüre de baktığımızda milyonda bir görülen nadir bir durum. Tekrar hastamızı ameliyata alarak o deliğin olduğu yeri açıp o damarın geçiş noktasını tekrar açaraktan deliği tekrar kapattık ve dolayısıyla şu anda kalbi normal sağlıklı bir insan neyse o hale dönüşmüş oldu."

"GERÇEKTEN DE MUCİZEVİ BİR DURUM"

Seher Danabaş’ın kalbindeki sorunlara rağmen 2 çocuk dünyaya getirmesinin mucize olduğunu söyleyen Mehmet Kirişci, şunları söyledi:

"Gebelik döneminde bu kalbinin delik olan durumlarda kalbin çalışma performansı çok zorlaşır ve yorulur. Bu durumda bir bebek ölümü ya da annenin ani ölümü gibi tablolar oluşabilirdi, riskli bir durumdu. Biraz hastamızın bu zamana kadar böyle yaşıyor olması bu kadar büyük bir delikle gerçekten de mucizevi bir durum.

2 de çocuk yapmış oldu ama kalbindeki bu deliklerle ve dolaşım bozukluk haliyle bu çocuklara yapmış olması mucizevi bir durum gerçekten. Bunu, bu yaşına kadar tolere etmesinin sebebi ise kalbin içerisindeki delik olması. Kanın bu delikten akarak yolunu bulması."

"ÇOCUĞUMUN OLMASI İMKANSIZMIŞ AMA 2 ÇOCUĞUM OLDU"

Seher Danabaş ise hastaneye nefes darlığı şikayetiyle gittiğini ancak kalbinde 2 ayrı sorun olduğunu duyunca çok şaşırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: