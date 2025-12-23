Murat Övüç cezaevindeki tek isteğini açıkladı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 3 yıl önce sosyal medyada paylaştığı bir video üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 20 Aralık’ta gözaltına alındı.

Övüç, aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Övüç, Ocak 2025'te aynı suçlama ile gözaltına alınıp adli kontrol ile de serbest bırakılmıştı.

Son Dakika | Murat Övüç tutuklandı

CEZEVİNDEKİ TEK İSTEĞİNİ AÇIKLADI

Murat Övüç, avukatı Çağdaş Çelik aracılığıyla halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'a mektup yolladı.

Mektubunda hala şokta olduğunu ve neden tutuklandığını bilmediğini belirten Övüç, tek isteğinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmesi olduğunu ifade etti.

"BİR AN EVVEL ÇIKMAK İSTİYORUM. PSİKOLOJİM ÇOK İYİ DEĞİL"

Övüç'ün mektubunu köşe yazısına taşıyan Saymaz, sosyal medya fenomeninin mektubunda şu ifadeleri kullandığını yazdı:

“Hala şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi.

Cumartesi gecesi saat 03.20’de eve geldiler. Geceyi Vatan Caddesi’nde (İstanbul Emniyet Müdürlüğü) geçirdim. Pazar günü saat 11’de Küçükçekmece Adliyesi’ne götürdüler. Denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hakime hanımın ‘Tutuklansın’ demesi beni şok etti. Metris’te herkes çok iyi davranıyor bana. Koşullar gayet iyi.

Doğum günüm yılbaşında, umarım evde geçiririm.

Neden içerdeyim, inanın ben de bilmiyorum. 20 saniyelik bir video. Almanya’dan Türkiye’ye dönerken çekilmişti. Almanya çok soğuktu. Şalımı soğuktan korunmak için başıma çektim. Galiba bunun için buradayım.

Bir an evvel çıkmak istiyorum. Psikolojim çok iyi değil.”