Muğla'da şüpheli kadın ölümü: Arkadaşlarıyla kiraladığı teknede ölü bulundu

Yayınlanma:
Muğla'nın Milas ilçesinde, arkadaşlarıyla kiraladıkları teknede geceyi geçiren 35 yaşındaki Bahar Taş, sabah saatlerinde teknede ölü bulundu. Olayla ilgili olarak teknede bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Bahar Taş arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları teknede ölü olarak bulundu. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşadığı belirtilen Taş'ın, bir grup arkadaşıyla gezi için Milas'a geldiği ve burada tekne kiraladıkları öğrenildi.

SABAH HAREKETSİZ BULUNDU

İddiaya göre arkadaş grubu, geceyi kiraladıkları teknede geçirdi. Sabah uyandıklarında Bahar Taş'ı hareketsiz halde gören arkadaşları, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde Bahar Taş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

79 yaşındaki çift bıçaklanmış halde evde ölü bulundu79 yaşındaki çift bıçaklanmış halde evde ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Teknedeki diğer kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı.

Samsun’da feci ölüm: Başı testereye sıkışmış halde bulunduSamsun’da feci ölüm: Başı testereye sıkışmış halde bulundu

TEKNEDEKİ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, olay gecesi teknede bulunan T.Y. ve S.E. isimli iki şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın detaylarıyla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

