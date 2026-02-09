Muğla'da şüpheli kadın ölümü: Arkadaşlarıyla kiraladığı teknede ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Bahar Taş arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları teknede ölü olarak bulundu. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşadığı belirtilen Taş'ın, bir grup arkadaşıyla gezi için Milas'a geldiği ve burada tekne kiraladıkları öğrenildi.

SABAH HAREKETSİZ BULUNDU

İddiaya göre arkadaş grubu, geceyi kiraladıkları teknede geçirdi. Sabah uyandıklarında Bahar Taş'ı hareketsiz halde gören arkadaşları, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde Bahar Taş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Teknedeki diğer kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı.

TEKNEDEKİ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, olay gecesi teknede bulunan T.Y. ve S.E. isimli iki şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın detaylarıyla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.