Muğla'da feribot seferlerine fırtına engeli

Muğla'da beklenen fırtına nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilgili feribot işletmeleri tarafından alınan karara göre; yarın yapılması planlanan saat 10.00'daki Bodrum-Datça ve saat 15.00'teki Datça-Bodrum seferleri gerçekleştirilemeyecek.

FIRTINANIN ŞİDDETİ 75 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Bodrum ile Kaş arasındaki deniz sahasında rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı belirtildi. Doğu ve güneydoğu yönlerden esecek rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

PERŞEMBE AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

Fırtınanın 8 Ocak Perşembe günü saat 21.00’e kadar etkili olması bekleniyor. Yetkililer, fırtınanın Perşembe akşam saatlerinde kuzeyden güneybatıya dönerek etkisini kaybedeceğini bildirdi.

DENİZCİLERE VE BALIKÇILARA UYARI

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Hava şartlarının normale dönmesinin ardından seferlerin yeniden başlatılacağı öğrenildi.