Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ege Denizi'nde rüzgarın yarından itibaren güney ve güneybatı (lodos), zamanla güney güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

PERŞEMBE AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

Fırtınanın etkisini hemen kaybetmeyeceği, perşembe günü akşam saatlerinden sonra kademeli olarak hızını azaltacağı öngörülüyor. Denizcilerin ve kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların bu süre zarfında tedbirli olması gerekiyor.

ULAŞIMDA AKSAMA RİSKİ

Meteoroloji, fırtınanın neden olabileceği başta deniz ulaşımındaki aksamalar olmak üzere, diğer olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle ada seferleri ve transit geçiş yapacak gemilerin hava raporlarını yakından takip etmeleri önerildi.