Türkiye buz kesti: Termometreler eksi 27'yi gördü! Yollar kapandı, akarsu ve göller dondu

Gece termometrelerin sıfırın altında 14 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Kentteki bazı camilerin bahçelerindeki şadırvanlar da buzla kaplandı.

ARDAHAN

Ardahan'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü kentte, buzlanmalar meydana geldi.

Yol ve kaldırımların yanı sıra akarsuların yüzeyi de buzla kaplandı.

KARS

Sıcaklığın gece sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Kars'ta ise soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğukların etkisiyle kentteki birçok sürücü aracını çalıştırmakta güçlük çekti, akaryakıt istasyonlarında mazot pompaları dondu. Vatandaşlar araçlarını akü takviyesiyle çalıştırdı.

"EKSİ 27 DERECEYDİ"

Kars-Selim yolunda seyir halindeyken tırı donan Yüksel Akkoyun, dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Eksi 27 dereceydi, mazotumuz dondu, yolda kaldık. Filitre ve mazotu ısıtmaya, başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz." dedi.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

TUNCELİ

Tunceli'de de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle Uzunçayır Baraj Gölü ve Munzur Çayı'nın bazı noktaları buz tuttu.

Kentteki ağaçlar ve bitkiler de kırağıyla kaplandı.

AĞRI

Ağrı'da da dondurucu soğuklar ve sis etkisini sürdürüyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar soğuklara karşı araçlarını naylon ve battaniyelerle örttü.

Erken saatlerde hayvan borsasına gelen vatandaşlar soğuk havada zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ile büyükbaş hayvanların yüz bölgesi kırağı tuttu.

VAN

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentte 88 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de Çatak ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde çığ nedeniyle zarar gören terfi merkezinde yürüttüğü onarım ve iyileştirme çalışmalarını tamamladı.

Kontrollerin tamamlanmasıyla tesis yeniden devreye alındı, mahalleye içme suyu verildi.

HAKKARİ

Kentte son günlerde etkili olan yağışların ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 2 metreye yaklaştı.

Kent sakinleri ve esnafın evlerinin ve iş yerlerinin çatısındaki karı temizlemeye devam ettiği kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 89 yerleşim yerinden 64'ü ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 25 yolun açılması için de çalışmalarına devam ediyor.

Mergabütan Kayak Merkezi yolunda da kar savurma aracıyla yol genişletme çalışması yapıldı.

Derecik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından zaman zaman sis etkili oluyor.

Görüş mesafesinin düştüğü ilçenin üzerini kaplayan sis bulutu, güzel görüntü oluşturdu.

MUŞ

Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı kapanan 368 köy yolunun tamamının açıldığını ifade etti. Köy yollarında genişletme çalışmasının devam ettiğini belirten Yentür, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri ise Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçelerini birbirine bağlayan yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı bölgede zorlu arazi koşullarında yoğun mesai harcayan ekipler, yolu kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

İş makinesi operatörü İdris Karakan, üç gün aralıksız devam eden kar nadeniyle zorlu koşullarda yolları açmayı çalıştıklarını belirtti.

Karakan, "Yüksek kesimlerde tipi etkili olurken, bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Bu durum çalışmalarımızı ciddi şekilde zorlaştırıyor. Bazı bölgelerde saatte ancak 1 kilometre ilerleyebiliyoruz." dedi.

Operatör Ahmet Karagüzel ise "Muş-Mutki yolunda çalışmalarımız sürüyor. Yer yer yaşanan sıkıntılar nedeniyle normalde bir günde gidilebilecek mesafeyi 2-3 günde ancak ilerleyebiliyoruz. İnşallah 2-3 gün içinde yolu açarak sınırımızın bulunduğu köye ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

BİTLİS

Bitlis'te kar yağışının ardından kent merkezi beyaza bürünürken ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Kardan dolayı 44 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu kaydeden Kurtkan, ekiplerin sahada çalıştığını kaydetti.

Belediye ekipleri de okul çevreleri öncelikli olmak üzere kent genelinde karla mücadele çalışmalarına devam etti.