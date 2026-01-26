MSÜ başvurularında son 3 gün!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geleceğin subay ve astsubay adaylarını yakından ilgilendiren 2026-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) başvuruları için kritik uyarıyı yaptı. 5 Ocak’ta başlayan başvuru sürecinin 29 Ocak 2026 tarihinde sona ereceği hatırlatıldı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Adaylar, sınav başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Başvuruların geçerli sayılabilmesi için ücret ödeme işlemlerinin de belirtilen takvim içerisinde tamamlanması gerekiyor.

