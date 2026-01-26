MSÜ başvurularında son 3 gün!

MSÜ başvurularında son 3 gün!
Yayınlanma:
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için başvuru sürecinin 29 Ocak 2026 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geleceğin subay ve astsubay adaylarını yakından ilgilendiren 2026-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) başvuruları için kritik uyarıyı yaptı. 5 Ocak’ta başlayan başvuru sürecinin 29 Ocak 2026 tarihinde sona ereceği hatırlatıldı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Adaylar, sınav başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Başvuruların geçerli sayılabilmesi için ücret ödeme işlemlerinin de belirtilen takvim içerisinde tamamlanması gerekiyor.

Kedisine sarıldığı o fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Ali dede hayatını kaybettiKedisine sarıldığı o fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Ali dede hayatını kaybetti

2026-MSÜ sınavı için son başvuru tarihi 29 Ocak 2026 olarak belirlenirken, başvurular ÖSYM AİS kanalı üzerinden alınıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Türkiye
2025'te en az 299 kadın erkekler tarafında katledildi!
2025'te en az 299 kadın erkekler tarafında katledildi!
Temizlediği makineden aşağı düşen işçi ağır yaralandı!
Temizlediği makineden aşağı düşen işçi ağır yaralandı!
Şişli'deki vahşetin arka planından TikTok çıktı!
Şişli'deki vahşetin arka planından TikTok çıktı!