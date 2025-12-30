MİT'in IŞİD operasyonunda Japon savaş silahları ele geçirildi! 40 gözaltı

Yayınlanma:
İzmir’de IŞİD’e yönelik MİT destekli operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, katana, hançer ve orakların da aralarında bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

İzmir’de, IŞİD terör örgütüne yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı’nın katkılarıyla yürütülen kapsamlı operasyonda dikkat çekici miktarda silah ve kesici alet ele geçirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince 29 Aralık’ta kent merkezi ve bazı ilçelerde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve propaganda yaptığı belirlenen 40 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanın yanı sıra, çeşitli silahlar da bulundu.

JAPON SAVAŞ SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ!

Ele geçirilenler arasında bir döner bıçağı, bir hançer, yıldız biçiminde kesici aletler, farklı türlerde bıçaklar, baltalar, oraklar, fırlatma bıçakları, katana türü kılıçlar, çelik tel sarılı bir sopa ve 187 adet tabanca mermisi yer aldı.

Öte yandan 22-28 Aralık tarihleri arasında, haklarında farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 29 yabancı uyruklu kişi de güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan tüm şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

