IŞİD kılıfı altında sürece sabotaj mı yapıldı? İktidar medyasından kafaları karıştıran iddialar

Yalova'da terör örgütü DEAŞ/IŞİD hücresine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 8 polis memuru ve 1 bekçi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda öldürülen 6 teröristin ise Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

IŞİD KILIFI ALTINDA SÜRECE SABOTAJ MI YAPILDI?

Yerlikaya'nı operasyonun detaylarını açıklamasının ardından taziye mesajı paylaşan MHP lideri Devlet Bahçeli, 'İmralı sürecine sabotaj' iddiasını 'Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, 'Terörsüz Türkiye' kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır." sözleriyle dile getirdi.

Bahçeli'nin patlaşımının ardından terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG ortaklığı iktidarın kalemleri tarafından yazılmaya başlandı.

İKTİDAR MEDYASINDAN KAFALARI KARIŞTIRAN İDDİALAR

Yolova'daki IŞİD operasyonunda Şam yönetimi ile uzalaşamayan SDG'nin izini arayan iktidar medyasından kafa karıştıran iddialar ortaya atıldı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Gar Saldırısı ile Taksim'e bombalı eylemde IŞİD ve PKK/SDG ortaklığının görüldüğünü hatırlatarak 'Türkiye’ye yönelik eylemlerde işbirliği yaptıklarına tanıklık ettik. (Gar ve Taksim) IŞİD'li teröristlerin SDG’nin bölgesinden geçirilerek Türkiye’ye sevk edildikleri tespit edildi' dedi.

IŞİD ve SDG'n in son dönemde İsrail ile ortaklaştığını ifade eden Selvi, IŞİD tehlikesi var diyerek SDG'nin Suriye'den tasviyesinin önlenmeye çalıştığını, IŞİD üzerinden Türkiye’ye mesaj vermenin gayreti içinde olduklarını kaleme aldı. Örgütün daha büyük eylem hazırlığında olduğu vurgusu yapan Selvii Yalova'daki operasyonla daha çok kaybın belki de önüne geçildiğini aktardı.

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen ise Suriye Eski İstihbarat Şefi Muhammed Ali Melhim'in IŞİD'in 'son altı ayda özel bir yol haritası' belirlediğini ifade ederek Mülhim'in “Suriye ve Türkiye’de DEAŞ görünümlü her faaliyet aslında PKK-DEAŞ müşterek eylemidir." sözlerini aktardı.

Bilgen'in aktardığına göre; Melhim son birkaç haftada Halep, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Şam ve Tartus’ta düzenlenen 20’den fazla eyleme dikkat çekerken IŞİD ve SDG'nin tüm taktik ve stratejisinin Kamışlı’da belirlendiğini söyledi. İki örgütün ortaklığının aralarındaki militan geçişlerinde de görüldüğünü dile geiren Melhim, "Suriye içinde 500’den fazla militan dolaşıyor. Bunların çoğu da SDG bölgesinden çıkan teröristler. Aynı şekilde Türkiye’deki hücreler de uyandırıldı. Bütün terör eylemlerinin odak noktasında PKK-SDG bölgesiyle ilgili süreci sabote etmek var." dedi.

Örgütün çok büyük çaplı saldırılarına hazırlıklı olunması gerektiğini de ifade eden Melhim, "Bazı hücrelerde kimyasal unsurların da bulunduğuna yönelik istihbarat alıyoruz. İki gün önceki Lazkiye ayaklanması da PKK-SDG’ye yapılacak saldırıya karşı set olma amaçlıydı. Lazkiye’deki DEAŞ militanları Nusayrilerle birlikte hareket etti. Yakın dönem Suriye ve Türkiye’de bazı dini merkezlere saldırılar gerçekleşebilir. Toplumun sinir uçları ile oynayan bir eylem planı dâhilinde hareket ediyorlar. Çok büyük çılgınlıklara başvurabilirler” dedi.