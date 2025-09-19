"MHP'liler tasfiye ediliyor" yorumu yapılmıştı: Özel Harekat Başkanı’nın değişmesinin asıl sebebi ortaya çıktı

İçişleri bakanlığı tarafından çıkarılan kararname ile birçok ilin emniyet müdürü değişmiş ya da merkeze çekilmişti.

Bu isimlerden biri olan ve MHP Genel Başkanı'nın bir ziyaretinde Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle hafızalara kazınan Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in, yerinin değiştirilmesi MHP’lilerin görevden alındığı yorumuna yol açmıştı.

ATAMANIN NEDENİ FARKLIYMIŞ

Ancak Tolga Şardan'ın haberine göre, bu atamanın asıl gerekçesi tamamen farklı.

Karadeniz’in görevden alınmasının gerekçesinin, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’la telefonda yaptığı bir görüşmede, onunla sert bir üslupla konuşması olduğu öğrenildi.

İddialara göre; Özel Harekat Başkanlığı’nı ilgilendiren bir konuda Karadeniz, Demirtaş’ın talimatını uygun bulmadı ve telefon görüşmesinin sonunda Demirtaş’a yine sert bir üslupla makamında görüşmek istediğini belirtti.

KARADENİZ'LE ÇALIŞMAK İSTEMEDİĞİNİ YERLİKAYA'YA BİLDİRMİŞ

Bunun üzerine Demirtaş’ın, Karadeniz’le çalışmak istemediğini Bakan Yerlikaya’ya bildirmesiyle Özel Harekat Başkanı “ayıp olmasın” yaklaşımıyla Muğla’ya atandı.

SAĞ KOLU USULSÜZLÜĞE KARIŞMIŞ

Öte yandan Şardan, Özel Harekat Başkanlığı’nda yaklaşık on aydır yürütülen bir usulsüzlük soruşturması olduğunu söyledi. Habere göre, usulsüzlüğe adı karılan isim, Karadeniz’in sağ kolu, aynı zamanda başkan yardımcısı V.M.T.

Dosyayı Bakan Yerlikaya'nın yakından takip ettiğini söyleyen Şardan, "Tabi bu aşamada, yardımcısının usulsüzlüğe karışan birim amirinin yani Başkan Süleyman Karadeniz’in konumu nasıl olur, ilgilileri karar versin." ifadelerini kaydetti.

KARADENİZ MHP'Lİ Mİ?

Karadeniz'in Karadeniz MHP’li olup olmadığının belirsiz olduğunu işaret eden Şardan, yazısının devamında şunları dile getirdi:

"Bu arada az önce belirttiğim üzere; Bahçeli’nin elini öpen Karadeniz’in ne kadar MHP’li ya da ülkücü olduğuna şimdi aktaracağım bilgiyi okuyanlar, özellikle MHP yönetimi karar versin.

Karadeniz, kariyeri sırasında Manisa’da görev yaptı.

Manisa’da görev yaptığı dönemde çocuğunun, FETÖ’ye bağlı Özel Şehzade Mehmet Koleji’nde hangi sebeple eğitim almasını sağladığını açıklarsa, kamuoyunun bilgilenmesi açısından daha sağlıklı olacak zannımca."