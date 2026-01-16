Mezarlıkta poşet içinde cenin bulundu

Bursa'da bir görevli, mezarlıkta poşet içerisinde toprağa gömülü cenin buldu. Yaklaşık 3 gün önce gömüldüğü değerlendirilen ceninin izinsiz defnedildiği tespit edildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ POŞET BULUNDU

Olay, öğleden sonra 15.00 civarında meydana geldi. Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Mezarlık Caddesi’nde yaşanan olayda, mezarlıkta kontrol yapan görevli, toprağa gömülü ancak ucu dışarıda kalmış bir poşet buldu.

Poşeti toprağın altından çıkaran görevli, içinde cenin olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İZİNSİZ ŞEKİLDE GÖMÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ceninin izinsiz bir şekilde defnedildiğini tespit etti.

Yapılan incelemede 3 gün önce gömüldüğü değerlendirilen cenin, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, gömen kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.