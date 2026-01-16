Mezarlıkta poşet içinde cenin bulundu

Mezarlıkta poşet içinde cenin bulundu
Yayınlanma:
Bursa'da mezarlıkta bir poşet içinde toprağa gömülü halde cenin bulundu. 3 gün önce gömüldüğü değerlendirilen ceninin izinsiz defnedildiği öğrenildi. Polis, gömen kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Bursa'da bir görevli, mezarlıkta poşet içerisinde toprağa gömülü cenin buldu. Yaklaşık 3 gün önce gömüldüğü değerlendirilen ceninin izinsiz defnedildiği tespit edildi.

mezarlikta-posette-gomulu-halde-cenin-b-1119679-332298.jpg

TOPRAĞA GÖMÜLÜ POŞET BULUNDU

Olay, öğleden sonra 15.00 civarında meydana geldi. Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Mezarlık Caddesi’nde yaşanan olayda, mezarlıkta kontrol yapan görevli, toprağa gömülü ancak ucu dışarıda kalmış bir poşet buldu.

Tıkanıklık için giden ekipler kanalizasyonda cenin bulduTıkanıklık için giden ekipler kanalizasyonda cenin buldu

Poşeti toprağın altından çıkaran görevli, içinde cenin olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

mezarlikta-posette-gomulu-halde-cenin-b-1119678-332298.jpg

İZİNSİZ ŞEKİLDE GÖMÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ceninin izinsiz bir şekilde defnedildiğini tespit etti.

Yapılan incelemede 3 gün önce gömüldüğü değerlendirilen cenin, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, gömen kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Türkiye
Son Dakika | Eyüpspor'a kayyum atandı
Son Dakika | Eyüpspor'a kayyum atandı
Bakan Tekin "derslikler 20'lere düştü" demişti: 60 kişilik sınıflarda hijyenden uzak eğitim
Bakan Tekin "derslikler 20'lere düştü" demişti: 60 kişilik sınıflarda hijyenden uzak eğitim
Erdoğan’ın memleketinde emekli sokağa çıktı: Emekli ne yiyecek ne içecek, nasıl yaşayacak?
"Emekli ne yiyecek ne içecek, nasıl yaşayacak?"