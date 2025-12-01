Tıkanıklık için giden ekipler kanalizasyonda cenin buldu

Uşak'ta kanalizasyon hattında cenin bulundu. Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne, Ünalan Mahallesi Üç Nisan Sokak'ta kanalizasyon hattının tıkandığı yönünde ihbar yapıldı.

RÖGAR KAPAĞINI AÇAN EKİPLER CENİN BULDU

İhbar üzerine ekipleri bölgeye sevk edildi. Tıkanıklığı gidermek için çalışmalara başlayan ekipler, rögar kapağını açınca kanalizasyonda cenin olduğunu fark etti.

Böbrek taşı sandı bebek çıktı! 9 ay hamile kalan kadının ruhu bile duymadı

Çalışma sırasında kanalizasyon içinde cenin olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Durumun ihbar bildirilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

CENİN, BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

Ekipler, kanalizasyondaki çalışmalarını tamamladı, yapılan çalışmanın ardından cenin, bulunduğu yerden çıkarıldı.

MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Kanalizasyonda yapılan çalışmanın ardından ekiplerce çıkartılan cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.