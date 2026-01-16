Metruk bina çöktü aracı zarar gördü! Sahibi böyle isyan etti

Bolu’nun Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak’ta, 3 katlı metruk bir binanın bölümü çöktü. Olay sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. ​​​​​​​

Çökme nedeniyle binanın önünde park halindeki Hüseyin Çakmak’a ait hafif ticari araç zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. ​​​​​​​

'TEDBİRSİZLİK' TEPKİSİ

Araç sahibi Hüseyin Çakmak, yıkılma tehlikesi olan binanın çevresinde daha önce önlem alınmamasına tepki göstererek, “Namaz kılmak için arabamı park ettim. Namaz bitince, polisler beni aradı. Aracın üzerine bina çöktüğünü söylediler. Apar topar geldik. Vaziyet ortada. Ama şu var, böyle bir tehlike vardıysa, neden bugüne kadar yıkılmadı? Allah muhafaza bir insanın üzerine yıkılsaydı, bir can gitseydi, daha mı iyi olurdu” ifadelerini kullandı.