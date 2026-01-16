Metruk bina çöktü aracı zarar gördü! Sahibi böyle isyan etti

Metruk bina çöktü aracı zarar gördü! Sahibi böyle isyan etti
Yayınlanma:
Bolu’da metruk bina park halindeki araca çöktü; araç sahibi, yetkililerin neden önlem almadığını sordu.

Bolu’nun Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak’ta, 3 katlı metruk bir binanın bölümü çöktü. Olay sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.metruk-bina.jpg​​​​​​​

Çökme nedeniyle binanın önünde park halindeki Hüseyin Çakmak’a ait hafif ticari araç zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. ​​​​​​​

Yine metruk bina yine çökme: Bu kez adres BeyoğluYine metruk bina yine çökme: Bu kez adres Beyoğlu

metruk-bina2.jpg

'TEDBİRSİZLİK' TEPKİSİ

Araç sahibi Hüseyin Çakmak, yıkılma tehlikesi olan binanın çevresinde daha önce önlem alınmamasına tepki göstererek, “Namaz kılmak için arabamı park ettim. Namaz bitince, polisler beni aradı. Aracın üzerine bina çöktüğünü söylediler. Apar topar geldik. Vaziyet ortada. Ama şu var, böyle bir tehlike vardıysa, neden bugüne kadar yıkılmadı? Allah muhafaza bir insanın üzerine yıkılsaydı, bir can gitseydi, daha mı iyi olurdu” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye
E-imza skandalında 322 sanıklı dev dava: "Başkan adayı oldun sana diploma ayarlayalım"
E-imza skandalında 322 sanıklı dev dava: "Başkan adayı oldun sana diploma ayarlayalım"
Son Dakika | Eski futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama talebi
Son Dakika | Eski futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama talebi
X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!
X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!