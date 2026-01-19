Meteotoloji'den 'kuvvetli kar yağışı' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, Türkiye geneli etkili olan soğuk hava dalgası, Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon ile Rize ve Artvin'in 200-300 metre rakımın üzerindeki yerlerde kuvvetli kar yağışı olarak kendisini gösterecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışının 19 Ocak Pazartesi (bugün) akşam saatlerinden itibaren sonraki gün gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

METEOROLOJİ TİPİ VE ÇIĞ RİSKİ GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Meteoroloji, vatandaşları kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, tipi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç ve yükseklerinde görülen kar yağışlarının bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yükseklerinde yoğun (20 cm üzeri) olması bekleniyor.

200-300 metre rakımın üzerinde yoğun olması beklenen kar yağışlarının 20.01.2026 Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, tipi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."