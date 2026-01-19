Meteotoloji'den 'kuvvetli kar yağışı' uyarısı

Meteotoloji'den 'kuvvetli kar yağışı' uyarısı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün akşam saatlerinden Doğu Karadeniz'de Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksekleri için "kuvvetli kar yağışı" uyarısında bulundu. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçeceği belirtilen açıklamada, vatandaşlar tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, Türkiye geneli etkili olan soğuk hava dalgası, Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon ile Rize ve Artvin'in 200-300 metre rakımın üzerindeki yerlerde kuvvetli kar yağışı olarak kendisini gösterecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışının 19 Ocak Pazartesi (bugün) akşam saatlerinden itibaren sonraki gün gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Lapa lapa kar başladı işe gitmek çileye döndü: AKOM İstanbul'da gün boyunca olacakları açıkladıLapa lapa kar başladı işe gitmek çileye döndü: AKOM İstanbul'da gün boyunca olacakları açıkladı

karadeniz-kuvvetli-kar-yagisi.jpg

METEOROLOJİ TİPİ VE ÇIĞ RİSKİ GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Meteoroloji, vatandaşları kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, tipi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

İstanbul'u kar vurdu: Uçak seferleri durdu mu?İstanbul'u kar vurdu: Uçak seferleri durdu mu?

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç ve yükseklerinde görülen kar yağışlarının bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yükseklerinde yoğun (20 cm üzeri) olması bekleniyor.

200-300 metre rakımın üzerinde yoğun olması beklenen kar yağışlarının 20.01.2026 Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, tipi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
Türkiye
Yargıtay'da YSK üyeliği için seçim başladı: İlk turda sonuç çıkmadı
Yargıtay'da YSK üyeliği için seçim başladı: İlk turda sonuç çıkmadı
Binlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Binlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Gazeteci Uğur Ökdemir gözaltına alındı
Gazeteci Uğur Ökdemir gözaltına alındı