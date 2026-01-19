İstanbul'u kar vurdu: Uçak seferleri durdu mu?

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları alınan tedbirler sayesinde hava trafiğinde aksamalara neden olmadı. Şehir merkezinde kar yağışı etkili olurken kentin kuzeyinde bulunan İstanbul Havalimanı'nda yağışın etkisi görülmedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar ayarı: Seferler azaltıldı

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDA SEFER KAPASİTESİ AZALTILMIŞTI

Meteoroloji Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) dün yaptığı değerlendirmelerin ardından dün ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan seferlerde yüzde 15 kapasite azaltmasına gidilmişti.

UÇAKLARA DE-ICING İŞLEMİ UYGULANIYOR

Kapasite azaltılmasından dolayı AJet ve Pegasus Sabiha Gökçen Havalimanı varış ve kalkışlı birçok seferini iptal etmişti. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında uçaklara, sefer öncesi buzlanmaya karşı De-Icing işlemi yapılıyor.