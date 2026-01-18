Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar ayarı: Seferler azaltıldı

Yayınlanma:
İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün ve yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 15 kapasite azaltımına gidildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ), İstanbul genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarının bugün ve yarın yüzde 15 oranında azaltılacağını duyurdu.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 19-21 Şubat'ta bazı uçuşlar iptal edilecek

"YÜZDE 15 ORANINDA KAPASİTE AZALTIMINA GİDİLECEK"

İstanbul’da etkili olan kar yağışı hava yolu trafiğini de etkiledi.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak 2026 ile 19 Ocak 2026 tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmî internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.

Kaynak:DHA

