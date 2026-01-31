Meteoroloji’den denizlerde fırtına uyarısı!

Meteoroloji’den denizlerde fırtına uyarısı!
Yayınlanma:
Meteoroloji, denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de yarın başlayacak fırtınanın pazartesi gününe kadar etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji; Ege, Akdeniz, Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (1 Şubat) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu, pazartesi günü güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

PAZARTESİ GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden, akşam saatlerinde ise doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'da ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, pazartesi günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

