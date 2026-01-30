Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı: Hafta sonuna dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye için son hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre hafta sonu yurt genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlar olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...

KIYI İLE YÜKSEK KESİMLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Değerlendirmeye göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde ise kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KAR ÖRTÜLÜ YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ TEHLİKESİ

Yeni tahminlere göre doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Foto: AA

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, ülkede beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin önümüzdeki üç gün boyunca etkili olacağını belirtti. Özellikle batı ve güney bölgelerde kuvvetli yağışların görüleceğini ifade eden Çelik, "Kıyı Ege, Akdeniz bölge genelinde bir de Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde de kuvvetli yağışları hafta sonunda göreceğiz." dedi.

"SICAKLIKLAR, MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK"

Türkiye'nin tamamında yağışların devam edeceğini kaydeden Çelik, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde olacağını söyledi.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğine dikkati çeken Çelik, "Hafta sonunda da bu şekilde seyredecek. Ancak Marmara'dan başlayarak, pazar gününden itibaren kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklıklar biraz azalacak ama mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek." dedi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE İNCİSİ'NDE HAFTASONU NASIL OLACAK?

Çelik, hafta sonu Ankara ve İstanbul'da aralıklarla yağmur beklendiğini belirterek, başkentte hava sıcaklıklarının 10 ila 12 derece aralığında seyredeceğini kaydetti.

Cengiz Çelik, İstanbul'da ise sıcaklıkların yarın (31 Ocak Cumartesi) en yüksek 10 derece beklenirken, pazar günü kuvvetli poyrazla birlikte 8 dereceye kadar düşeceğini kaydetti.

İzmir'de ise hafta sonu kuvvetli gök gürültülü yağışın devam edeceğini belirten Çelik, yağışla birlikte zaman zaman yerel dolu ve kıyı kesimlerine yakın yerlerde hortum riskinin görülebileceğini aktardı.

18 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunun ardından 18 il için "sarı kodlu" uyarı verdi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: