Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, Ege Denizi'nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'den başlayarak kuvvetleneceği öngörülüyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hıza ulaşarak esmesi bekleniyor. Dev dalgaların oluşabileceği belirtilen açıklamada, açık deniz seyri yapacak gemilerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

İstanbul'da vapur seferleri durduruldu!

FIRTINA YARIN AKŞAM ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Hava tahmin raporunda fırtınanın etkili olacağı süreye ilişkin detaylar da paylaşıldı. Şiddetli rüzgarın yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Ege'nin güneyinde, akşam saatlerine doğru ise kuzey kesimlerinde etkisini kaybederek normal seyrine döneceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, fırtınanın zirve yapacağı saatlerde deniz ulaşımında sefer iptallerinin yaşanabileceğini, balıkçıların ve amatör denizcilerin limanlardan ayrılmaması gerektiğini bildirdi.