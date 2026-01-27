Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak aynı anda vuracak

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Antalya'nın doğusunda kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yarın yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde yağışların, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt'in güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak:AA

