Mersin'de gece denize giren adam hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren Erol Türkan boğuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece denize giren 55 yaşındaki Erol Türkdoğan boğuldu.

GECE DENİZE GİRDİLER

Gece saatlerinde Kızkalesi yakınlarındaki sahilde Erol Türkdoğan ile beraberindeki 2 kişi denize girdi.

Bir süre sonra Türkdoğan'ın kıyıya dönmemesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türkdoğan'ı bulmak için arama çaılması başlattı.

55 YAŞINDAKİ ADAM BOĞULDU

Denizde yapılan aramada Türkdoğan'ın cansız bedeni bulundu. 55 yaşındaki adamın cesedi, incelemeler için Erdemli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

