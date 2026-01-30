Mersin ve Adana'da kuvvetli yağış hayatı felç etti! Araçlar ve yollar su altında

Yayınlanma:
İzmir’i etkisi alan sağanak yağışın ardından Mersin ve Adana’da da kuvvetli yağış günlük yaşamı felç etti. İki şehirde, yol ve caddeler göle dönerken yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Adana’da, sağanak yağış nedeniyle mezarlıklar sular altında kalırken Mersin’de ev ve işyerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından, İzmir’den sonra Mersin ve Adana’da da yoğun sağanak yağış hayatı felç etti. Mersin’de, kent merkezinin yanı sıra Tarsus ve Erdemli ilçelerinde de sağanak yağış etkili olurken yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

mersinde-saganak-dereler-tasti-yollar-1141842-339047.jpg

DERELER TAŞTI: EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI!

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte bulunan birçok dere taşarken caddeleri, tarım arazilerini, evleri ve işyerlerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

ADANA’DA DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ!

Adana’da da etkisini gösteren sağanak yağış, yayalar ve sürücülere oldukça zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve işyerlerini su bastı. Meteoroloji, ilerleyen saatlerde metrekareye 75 kilograma ulaşabilecek çok şiddetli yağış uyarısında bulundu.

mersinde-saganak-dereler-tasti-yollar-1141774-339015.jpg

Sarıçam ilçesinde yer alan Yeşiltepe Mahallesi’ndeki bir evin de istinat duvarı yıkılırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağmur nedeniyle yumuşayan toprak ve duvarın kaldırılacağı ifade edildi.

adanada-saganak-hayati-olumsuz-etkiledi-1141861-339041.jpg

Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi’nde bulunan bir ara sokak da yağmur suyuyla dolarken mahalle sakinleri, evlerine dolan suyu tahliye etmek için kendi imkanlarıyla çalışma yaptı. Mahalle sakinlerinden birisi, çocuğunu leğenin içine oturtup suda yüzdürdü.

İzmir sağanağa teslim oldu: Onlarca ev ve iş yerini su bastı!İzmir sağanağa teslim oldu: Onlarca ev ve iş yerini su bastı!

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişi, "Yakup kayığına bindi gidiyor. Yakup, nereye gidiyorsun oğlum? Amcangile gidiyorsan, selam söyle" ifadelerini kullandı.

MEZARLIKLAR SULAR ALTINDA KALDI!

Öte yandan, Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı da, yağış nedeniyle sular altında kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; bazı mezarların tamamen suya gömüldüğü görüldü.

adanada-saganak-hayati-olumsuz-etkiledi-1141864-339041.jpg

Saimbeyli-Tufanbeyli kara yoluna da heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Ekipler, kayaların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak:AA-DHA

Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Türkiye
Diyarbakır'da kayıp kadını arama çalışmaları 9'uncu gününde
Diyarbakır'da kayıp kadını arama çalışmaları 9'uncu gününde
Son dakika | Şeriat karşıtı pankart asan gençlere tutuklama talebi
Son dakika | Şeriat karşıtı pankart asan gençlere tutuklama talebi
İflas eden Bursalı tekstil devinin milyon dolarlık makinaları yarı fiyatına icradan satışa çıktı
İflas eden Bursalı tekstil devinin milyon dolarlık makinaları yarı fiyatına icradan satışa çıktı