Mersin ve Adana'da kuvvetli yağış hayatı felç etti! Araçlar ve yollar su altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından, İzmir’den sonra Mersin ve Adana’da da yoğun sağanak yağış hayatı felç etti. Mersin’de, kent merkezinin yanı sıra Tarsus ve Erdemli ilçelerinde de sağanak yağış etkili olurken yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

DERELER TAŞTI: EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI!

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte bulunan birçok dere taşarken caddeleri, tarım arazilerini, evleri ve işyerlerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

ADANA’DA DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ!

Adana’da da etkisini gösteren sağanak yağış, yayalar ve sürücülere oldukça zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve işyerlerini su bastı. Meteoroloji, ilerleyen saatlerde metrekareye 75 kilograma ulaşabilecek çok şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Sarıçam ilçesinde yer alan Yeşiltepe Mahallesi’ndeki bir evin de istinat duvarı yıkılırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağmur nedeniyle yumuşayan toprak ve duvarın kaldırılacağı ifade edildi.

Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi’nde bulunan bir ara sokak da yağmur suyuyla dolarken mahalle sakinleri, evlerine dolan suyu tahliye etmek için kendi imkanlarıyla çalışma yaptı. Mahalle sakinlerinden birisi, çocuğunu leğenin içine oturtup suda yüzdürdü.

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişi, "Yakup kayığına bindi gidiyor. Yakup, nereye gidiyorsun oğlum? Amcangile gidiyorsan, selam söyle" ifadelerini kullandı.

MEZARLIKLAR SULAR ALTINDA KALDI!

Öte yandan, Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı da, yağış nedeniyle sular altında kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; bazı mezarların tamamen suya gömüldüğü görüldü.

Saimbeyli-Tufanbeyli kara yoluna da heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Ekipler, kayaların kaldırılması için çalışma başlattı.