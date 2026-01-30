İzmir sağanağa teslim oldu: Onlarca ev ve iş yerini su bastı!

İzmir sağanağa teslim oldu: Onlarca ev ve iş yerini su bastı!
Yayınlanma:
İzmir'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları ve mahsur kalmalar yaşandı. İtfaiye Dairesi Başkanlığına; 320 konut baskını, 78 iş yeri baskını, 11 araçta mahsur kalma ile su baskını ve 5 kamu binası hasarı ihbarı yapıldı.

İzmir’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarının bazı bölgelerde rekor seviyeye ulaşmasıyla çok sayıda konut ve iş yerini su bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, AKOM koordinasyonunda binlerce personel ve yüzlerce araçla sahaya inerek su tahliye çalışmalarını başlattı.

izmiri-saganak-vurdu-320-konut-78-is-1141387-338920.jpg

YAĞIŞIN KALBİ BUCA VE KONAK OLDU

Meteoroloji verilerine göre, kent merkezinde metrekareye ortalama 45,2 kilogram yağış düşerken, ilçelerdeki tablo çok daha ağır oldu. Buca metrekareye 80 kilogram ile yağıştan en çok etkilenen bölge olurken, onu 63 kilogram ile Konak izledi. Şiddetli yağış nedeniyle özellikle Bornova ve Buca ilçelerinden yüzlerce ihbar yükseldi.

izmiri-saganak-vurdu-320-konut-78-is-1141386-338920.jpg

İTFAİYE VE İZSU EKİPLERİNDEN YOĞUN MESAİ

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ulaşan toplam 963 ihbarın dağılımı; 320 konut baskını, 78 iş yeri baskını, 11 araçta mahsur kalma ile su baskını ve 5 kamu binası hasarı şeklinde gerçekleşti. İtfaiye ekipleri, su baskınları nedeniyle evlerinde veya araçlarında mahsur kalan 20 vatandaşı botlar ve iş makineleri yardımıyla kurtararak güvenli bölgelere tahliye etti.

izmiri-saganak-vurdu-320-konut-78-is-1141385-338920.jpg

HEYELAN MÜDAHALELERİ

Gece boyunca etkili olan yıldırım düşmesi sonucu Halkapınar Pompa İstasyonu’nda meydana gelen altyapı arızası, İZSU ekiplerinin yoğun çalışmasıyla giderilerek kentin su kesintisi yaşamasının önüne geçildi. Öte yandan Narlıdere Narbel’de toprak kayması, Karabağlar Kavacık’ta ise heyelan nedeniyle kapanan yollar ekiplerce temizlenerek trafiğe açıldı. Buca, Menderes ve Gaziemir'de bozulan yollar için acil onarım ekipleri devreye girdi.

Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...

1314 PERSONEL SAHADA GÖREV BAŞINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi; 1314 personel, 342 araç ve 200 pompa ile su tahliye işlemlerine devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise özellikle Buca Çamlıpınar Mahallesi gibi hasarın yoğun olduğu bölgelerde kapı kapı gezerek ihtiyaç tespiti yapıyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların taleplerini iletmek için 185 (İZSU) ve 153 (HİM) numaralı hatların kesintisiz hizmet verdiğini hatırlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Türkiye
Sosyal medyada FETÖ operasyonu: 379 hesaba işlem yapıldı
Sosyal medyada FETÖ operasyonu: 379 hesaba işlem yapıldı
Destek ödemeleri başlıyor: Kadın balıkçılar yüzde 35 zamlı alacak
Destek ödemeleri başlıyor: Kadın balıkçılar yüzde 35 zamlı alacak
31 yaşındaki oğlunu omzunda taşıyan baba isyan etti: Otizmi bitiremeyiz o bizi bitirecek
31 yaşındaki oğlunu omzunda taşıyan baba isyan etti: Otizmi bitiremeyiz o bizi bitirecek