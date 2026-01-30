İzmir sağanağa teslim oldu: Onlarca ev ve iş yerini su bastı!

İzmir’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarının bazı bölgelerde rekor seviyeye ulaşmasıyla çok sayıda konut ve iş yerini su bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, AKOM koordinasyonunda binlerce personel ve yüzlerce araçla sahaya inerek su tahliye çalışmalarını başlattı.

YAĞIŞIN KALBİ BUCA VE KONAK OLDU

Meteoroloji verilerine göre, kent merkezinde metrekareye ortalama 45,2 kilogram yağış düşerken, ilçelerdeki tablo çok daha ağır oldu. Buca metrekareye 80 kilogram ile yağıştan en çok etkilenen bölge olurken, onu 63 kilogram ile Konak izledi. Şiddetli yağış nedeniyle özellikle Bornova ve Buca ilçelerinden yüzlerce ihbar yükseldi.

İTFAİYE VE İZSU EKİPLERİNDEN YOĞUN MESAİ

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ulaşan toplam 963 ihbarın dağılımı; 320 konut baskını, 78 iş yeri baskını, 11 araçta mahsur kalma ile su baskını ve 5 kamu binası hasarı şeklinde gerçekleşti. İtfaiye ekipleri, su baskınları nedeniyle evlerinde veya araçlarında mahsur kalan 20 vatandaşı botlar ve iş makineleri yardımıyla kurtararak güvenli bölgelere tahliye etti.

HEYELAN MÜDAHALELERİ

Gece boyunca etkili olan yıldırım düşmesi sonucu Halkapınar Pompa İstasyonu’nda meydana gelen altyapı arızası, İZSU ekiplerinin yoğun çalışmasıyla giderilerek kentin su kesintisi yaşamasının önüne geçildi. Öte yandan Narlıdere Narbel’de toprak kayması, Karabağlar Kavacık’ta ise heyelan nedeniyle kapanan yollar ekiplerce temizlenerek trafiğe açıldı. Buca, Menderes ve Gaziemir'de bozulan yollar için acil onarım ekipleri devreye girdi.

Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...

1314 PERSONEL SAHADA GÖREV BAŞINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi; 1314 personel, 342 araç ve 200 pompa ile su tahliye işlemlerine devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise özellikle Buca Çamlıpınar Mahallesi gibi hasarın yoğun olduğu bölgelerde kapı kapı gezerek ihtiyaç tespiti yapıyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların taleplerini iletmek için 185 (İZSU) ve 153 (HİM) numaralı hatların kesintisiz hizmet verdiğini hatırlattı.